Nakon dvostrukog ubistva u Budvi: "Sada postoji još jedan problem – strah od krvne osvete"

Budvanska policija zaprimila je u subotu ujutro, oko osam sati, prijavu o pucnjavi u ulici Slovenska obala.

Crnogorska policija uhapsila je S. S. (65) zbog sumnje da je tog jutra na Slovenskoj plaži ubio svog brata S. S. (66) i nećaka N. S. (26).

Svađa između braće

Prema informacijama Telegrafa.rs, sve je počelo svađom između braće dan ranije, koja je ujutro kulminirala dvostrukim ubistvom.

Osumnjičeni je, navodno, planirao ubistvo i drugog nećaka, koji je, srećom, uspio pobjeći. Poznanici porodice tvrde da se braća godinama prepiru oko posla s turističkim brodićima u Budvi, a osumnjičeni je navodno izjavio da će "sve to završiti".

Jedna žena, koja već deset godina radi blizu braće na Slovenskoj plaži, za Telegraf kaže da je osumnjičeni u petak, zajedno sa sinovima, pretukao mladića koji radi kod njegovog brata, što je izazvalo novi sukob između braće.

"Strah od krvne osvete"

- Sin koji je uspio pobjeći je sada na ispitivanju, ali sada postoji još jedan problem – strah od krvne osvete. Ubili su mu oca i brata, ko zna šta će on sada učiniti, hoće li se osvetiti – ovdje se ljudi svete - ispričala je.

Kako navodi Telegraf.rs, oba brata rade u firmi Galeb koja se bavi prevozom turista brodićima, ali svaki ima svoje radnike.

- Momak koji radi kod drugog brata došao je do broda osumnjičenog S. S., gdje su ga on i njegova djeca pretukli. Ubacili su ga na brod i tukli s dvojicom sinova - dodaje žena.

Brat osumnjičenog i njegov sin su potom došli do broda da vide šta se dogodilo, što je dovelo do nove svađe.

- U subotu oko osam sati došao je do plaže, sve vrijeme držeći ruku u džepu. Tu je bila i jedna djevojka od 17 godina, a desetogodišnji sin našeg gazde bio je na samo metar udaljenosti - kažu svjedoci i dodaju da su zahvalni Bogu što nije počeo ubijati nasumično.

Nakon zločina, osumnjičeni je sjedio u obližnjem kafiću i čekao dolazak policije.