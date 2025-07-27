Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NESREĆA U SLAVONIJI

Dvije maloljetnice teško povrijeđene nakon što su se romobilom zabile u ogradu

Obje 15-godišnjakinje bile bez kacige kada su udarile u zaštitnu ogradu

Ulica u kojoj se dogodila nesreća. Google maps

M. Až.

27.7.2025

Dvije petnaestogodišnje djevojke teško su povrijeđene u saobraćajnoj nesreći koja se sinoć dogodila u Ulici Matije Gupca u Pleternici. Kako je saopćila policija, nesreća se desila oko 21:45 sati.

Prema dosadašnjim informacijama, električni romobil vozila je jedna od djevojaka bez zaštitne kacige, a s njom se na vozilu nalazila i druga maloljetnica, također bez kacige. Tokom vožnje izgubile su kontrolu nad romobilom, koji je udario u zaštitnu ogradu. Od siline udara obje su djevojke pale na tlo.

Iz policije je potvrđeno da su zadobile teške tjelesne povrede.

- U toku je daljnje kriminalističko istraživanje, a nakon završetka bit će podnesena odgovarajuća pismena - naveli su iz policije.

# NESREĆA
# SLAVONIJA
# HRVATSKA
# ELEKTRIČNI ROMOBIL
PRIKAŽI KOMENTARE (3)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.