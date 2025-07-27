Požar u Podboru kod Prozor-Rame u potpunosti ugašen

Požar koji je u četvrtak poslijepodne izbio u borovoj šumi u mjestu Podbor, kod Prozora, potpuno je ugašen – potvrđeno je iz Operativnog centra Civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Akcija gašenja trajala je i tokom cijele subote. Na terenu su bili vatrogasci, uz podršku iz zraka.

Helikopter Oružanih snaga Bosne i Hercegovine poletio je u subotu ujutro u 7 sati prema požarištu i ispustio oko 30.000 litara vode. Zbog pogoršanja vremenskih uvjeta, njegovo djelovanje završeno je u 11.30 sati.

U gašenju je učestvovao i avion "Air Tractor", koji je izveo jedno bacanje vode u 10.24 sati, ali je i njegova misija završena prije 11.30 sati zbog nepovoljnih vremenskih prilika.

Kanaderi nisu ponovno angažovani, budući da su – prema informacijama dostavljenim Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine – uslovi na terenu bili znatno povoljniji te nije bilo potrebe za dodatnom zračnom intervencijom.

Prema izvještaju Civilne zaštite Prozor, stanje na terenu je sinoć u 20 sati bilo stabilno, a jutros u 8 sati potvrđeno je da je požar u potpunosti ugašen.