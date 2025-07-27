Završena obdukcija tijela djevojaka iz Srbije koje su poginule kod Bileće: Evo šta je pokazala

Urađena je obdukcija tijela djevojaka iz Srbije koje su juče stradale u saobraćajnoj nesreći u mjestu Čepelica kod Bileće, kojom su utvrđene višestruke povrede.

Obdukciju tijela je radio doktor Dražen Damjanjuk, specijalista sudske medicine. On za ATV kaže da su uzrok smrti teške povrede glave.

– Vozač je bila djevojka koja se preziva Ćirić. Teške povrede glave imaju obje djevojke, djevojka koja je bila suvozač imala je još i prelom nadlaktice i povrede jetre. Najvjerovatnije se radi o trenutnoj smrti, iako je ukazivana prva pomoć. To su baš teške povrede glave kod obje i to je uzrok smrti – za ATV kaže doktor Damjanjuk.

Iz Tužilaštva u Trebinju i danas kažu da je uviđaj pokazao da su stradale djevojke izgubile kontrolu nad vozilom.

– Uviđajem je, na osnovu onoga što su svjedoci rekli i na osnovu tragova, konstatovano da su djevojke, nažalost, izgubile kontrolu i izazvale ovu saobraćajnu nesreću – za ATV danas kaže Srđan Vukanović.

Da su djevojke prešle u suprotnu traku, svjedočio je vozač iza kamiona, ali i Bilećanin koji je vozio kamion.

– Vidi se i pozicija kamiona, stajao je u svojoj traci – kaže Vukanović.

Familija stradalih djevojaka danas je stigla u Trebinje, a tijela će danas biti transportovana u Srbiju.