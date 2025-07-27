NOVI DETALJI

Završena obdukcija tijela djevojaka iz Srbije koje su poginule kod Bileće: Evo šta je pokazala

Iz Tužilaštva u Trebinju i danas kažu da je uviđaj pokazao da su stradale djevojke izgubile kontrolu nad vozilom

Teška nesreća. ATV

S. S.

27.7.2025

Urađena je obdukcija tijela djevojaka iz Srbije koje su juče stradale u saobraćajnoj nesreći u mjestu Čepelica kod Bileće, kojom su utvrđene višestruke povrede.

Obdukciju tijela je radio doktor Dražen Damjanjuk, specijalista sudske medicine. On za ATV kaže da su uzrok smrti teške povrede glave.

– Vozač je bila djevojka koja se preziva Ćirić. Teške povrede glave imaju obje djevojke, djevojka koja je bila suvozač imala je još i prelom nadlaktice i povrede jetre. Najvjerovatnije se radi o trenutnoj smrti, iako je ukazivana prva pomoć. To su baš teške povrede glave kod obje i to je uzrok smrti – za ATV kaže doktor Damjanjuk.

Iz Tužilaštva u Trebinju i danas kažu da je uviđaj pokazao da su stradale djevojke izgubile kontrolu nad vozilom.

– Uviđajem je, na osnovu onoga što su svjedoci rekli i na osnovu tragova, konstatovano da su djevojke, nažalost, izgubile kontrolu i izazvale ovu saobraćajnu nesreću – za ATV danas kaže Srđan Vukanović.

Da su djevojke prešle u suprotnu traku, svjedočio je vozač iza kamiona, ali i Bilećanin koji je vozio kamion.

– Vidi se i pozicija kamiona, stajao je u svojoj traci – kaže Vukanović.

Familija stradalih djevojaka danas je stigla u Trebinje, a tijela će danas biti transportovana u Srbiju.

# SRBIJA
# BILEĆA
