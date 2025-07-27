Drama tokom skokova sa Starog mosta: Muškarac preplivao Neretvu i počeo se utapati, publika ga spasila u posljednjem trenutku

Brzom reakcijom spasilačkih ekipa spašen je muškarac koji je, prema prvim informacijama, preplivavao Neretvu kada se u jednom trenutku nedaleko od Lučkog mosta počeo utapati.
Na sreću, to su uočili iz publike, pogotovo, građani koji skokove prate u blizini skakaonice Duradžik.
Nakon toga su pripadnici Interventne spasilačke službe Mostar ekspresno došli do unesrećenog te ga izvukli na obalu gdje su mu ekipa Hitne pomoći Mostar i dr. Adnan Konjhodžić koji se brine za sigurnost skakača pružili pomoć.
Sve se odigralo pred samu finalnu seriju u kategoriji skokova na noge, a takmičarski dio je zbog tog događaja nakratko bio prekinut.