Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

MOSTAR

Drama tokom skokova sa Starog mosta: Muškarac preplivao Neretvu i počeo se utapati, publika ga spasila u posljednjem trenutku

Sve se odigralo pred samu finalnu seriju u kategoriji skokova na noge, a takmičarski dio je zbog tog događaja nakratko bio prekinut

Skokovi sa Starog mosta - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
+1
Meliha Smajkic
Piše: Meliha Smajkic

27.7.2025

Brzom reakcijom spasilačkih ekipa spašen je muškarac koji je, prema prvim informacijama, preplivavao Neretvu kada se u jednom trenutku nedaleko od Lučkog mosta počeo utapati.

Na sreću, to su uočili iz publike, pogotovo, građani koji skokove prate u blizini skakaonice Duradžik.

Nakon toga su pripadnici Interventne spasilačke službe Mostar ekspresno došli do unesrećenog te ga izvukli na obalu gdje su mu ekipa Hitne pomoći Mostar i dr. Adnan Konjhodžić koji se brine za sigurnost skakača pružili pomoć.

Sve se odigralo pred samu finalnu seriju u kategoriji skokova na noge, a takmičarski dio je zbog tog događaja nakratko bio prekinut.

# STARI MOST
# MOSTAR
PRIKAŽI KOMENTARE (8)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.