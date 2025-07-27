Potresni oproštaji od Bojane i Jelene koje su poginule kod Bileće: "Vi ste bile vesele tačke našeg društva"

Bojana Ćirić (22) i Jelena Radovanović (22) iz Lazarevca nastradale su jučer u saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Bileća–Trebinje, a porodica i prijatelji sada im se opraštaju dirljivim porukama na društvenim mrežama, piše Kurir.

Podsjećamo, saobraćajna nesreća dogodila se 26. jula oko 9:30 sati u mjestu Čepelica, na putu između Bileće i Trebinja. Djevojke iz Srbije bile su u vozilu marke "peugeot" i, iz za sada nepoznatog razloga, sudarile su se s kamionom marke "mercedes". Od zadobivenih povreda preminule su na licu mjesta, iako su ih ljekari pokušali više puta reanimirati. Prve fotografije s mjesta nesreće su jezive.

- Lijepe naše drugarice... Neka vas anđeli čuvaju na vašem zajedničkom putu", "Ne, ne. Ovo vam se nije smjelo desiti, drugarice naše", "Počivajte u miru", "Ponosni smo što ste bile naše, naše najbolje", "Idete pravo u raj sa vašim anđeoskim likom", "Vi ste bile vesele tačke našeg društva, ništa više neće biti isto", "Ne znam kako da opišem tugu koju osjećam. Počivajte u miru – samo su neke od brojnih poruka koje se mogu pročitati na društvenim mrežama.