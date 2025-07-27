Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

DIRLJIVE PORUKE

Potresni oproštaji od Bojane i Jelene koje su poginule kod Bileće: "Vi ste bile vesele tačke našeg društva"

Podsjećamo, saobraćajna nesreća dogodila se 26. jula oko 9:30 sati u mjestu Čepelica

Bojana i Jelena. Instagram

E. A. / Kurir

27.7.2025

Bojana Ćirić (22) i Jelena Radovanović (22) iz Lazarevca nastradale su jučer u saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Bileća–Trebinje, a porodica i prijatelji sada im se opraštaju dirljivim porukama na društvenim mrežama, piše Kurir.

Podsjećamo, saobraćajna nesreća dogodila se 26. jula oko 9:30 sati u mjestu Čepelica, na putu između Bileće i Trebinja. Djevojke iz Srbije bile su u vozilu marke "peugeot" i, iz za sada nepoznatog razloga, sudarile su se s kamionom marke "mercedes". Od zadobivenih povreda preminule su na licu mjesta, iako su ih ljekari pokušali više puta reanimirati. Prve fotografije s mjesta nesreće su jezive.

- Lijepe naše drugarice... Neka vas anđeli čuvaju na vašem zajedničkom putu", "Ne, ne. Ovo vam se nije smjelo desiti, drugarice naše", "Počivajte u miru", "Ponosni smo što ste bile naše, naše najbolje", "Idete pravo u raj sa vašim anđeoskim likom", "Vi ste bile vesele tačke našeg društva, ništa više neće biti isto", "Ne znam kako da opišem tugu koju osjećam. Počivajte u miru – samo su neke od brojnih poruka koje se mogu pročitati na društvenim mrežama.

Drugarice Bojana i Jelena, kako je ranije objavljeno, večer prije nesreće krenule su iz Lazarevca prema moru, ali je na putu Bileća–Trebinje došlo do strašnog udesa. 

Nakon izlaska iz krivine, udarile su u bankinu, zatim prešle u lijevu kolovoznu traku i direktno se sudarile s kamionom koji im je dolazio u susret. Od siline udara, "peugeot" je potpuno smrskan u prednjem dijelu, a djevojke su, nažalost, preminule na licu mjesta od zadobivenih povreda.

Uviđaj je trajao satima, a ta dionica puta bila je zatvorena više sati. Okružno javno tužilaštvo u Trebinju vodi istragu o ovoj saobraćajnoj nesreći u kojoj su poginule dvije državljanke Srbije, porijeklom iz Lazarevca. 

Naložena je obdukcija tijela, kojom će se utvrditi tačan uzrok smrti. Također, vozila koja su učestvovala u udesu upućena su na vanredni tehnički pregled.

# UDES
# SAOBRAĆAJNA NEZGODA
# TREBINJE
PRIKAŽI KOMENTARE (5)
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.