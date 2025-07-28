TUŽILAŠTVO TK

Određen pritvor vozaču koji je pijan Audijem usmrtio pješakinju kod Kalesije

Pritvoren Jasmin Salihbegović (35) iz Donjih Dubrava, Živinice, osumnjičen za krivično djelo teška krivična djela protiv sigurnosti javnog prometa

Detalj s mjesta nesreće. Facebook

B. C.

28.7.2025

Kantonalni sud Tuzla je prihvatio prijedlog postupajućeg tužioca Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i odredio mjeru jednomjesečnog pritvora za Jasmina Salihbegovića (35) iz Donjih Dubrava, Živinice, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo teška krivična djela protiv sigurnosti javnog prometa u vezi sa krivičnim djelom ugrožavanje javnog prometa, a vezano za saobraćajnu nesreću koja se dogodila 24. jula 2025. godine u mjestu Donje Vukovije, kada je kao pješakinja smrtno stradala N.I (69).

Salihbegović je osumnjičen da je u večernjim satima 24. jula 2025. godine, svjestan da grubo krši saobraćajne propise i da može ugroziti javni promet i dovesti u opasnost život ljudi, na dijelu magistralnog puta na kojem je postavljen saobraćajni znak upozorenja za pješački prelaz, pod dejstvom alkohola, bezobzirnom vožnjom, brzinom većom od dozvoljene, upravljao vozilom „Audi A4“, te je u blizini benzinske pumpe u Donjim Vukovijama prednjim dijelom automobila udario pješakinju N.I u predjelu nogu i glave, te je prouzrokovao povrede od kojih je nastupila smrt žene na mjestu događaja.


Nakon uviđaja koji je obavio dežurni tužilac u saradnji sa policijskim službenicima PU Kalesija i obavljanja potrebnih provjera i istražnih radnji, osumnjičeni je lišen slobode u jutarnjim satima 25. jula. Pripadnici OKP PU Kalesija su obavili kriminalističku obradu, te je osumnjićeni, uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, predat u nadležnost Tužilaštva.

Postupajući tužilac je donio naredbu o provođenju istrage i ispitao Salihbegovića. U narednom periodu će se obaviti sva potrebna vjetačenja i istražne radnje u ciilju dokumentovanja svih okolnosti koje su dovele do ove saobraćajne nesreće.

