Iranac optužen za silovanje u Bosanskoj Dubici: Objavljeni detalji

Osnovni sud u Bosanskoj Dubici potvrdio je optužnicu Okružnog javnog tužilaštva Prijedor protiv državljanina Irana R.M. zbog dva krivična djela silovanje počinjena u januaru u Bosanskoj Dubici nad državljankom Irana M.J, objavilo je ovo tužilaštvo.

Počinilac i žrtva kretali su se od Bliskog Istoka prema Zapadnoj Еvropi. Počinilac je identifikovan, uhapšen i pritvoren, a žrtva je zbrinuta najprije u Prijedoru, a potom u Banjoj Luci.

Članom 165 Krivičnog zakonika Republike Srpske propisana je kazna zatvora od tri do 10 godina za onoga ko drugog prinudi na obljubu ili s njom izjednačenu polnu radnju upotrebom sile ili prijetnje da će neposredno napasti na život ili tijelo tog ili njemu bliskog lica.

Ako je silovanje izvršeno prema djetetu starijem od 15 godina, ili na naročito svirep ili ponižavajući način, ili od više lica, ili iz mržnje, ili je usljed djela nastupila teška tjelesna povreda, teško narušenje zdravlja ili trudnoća silovanog ženskog lica, propisana je kazna zatvora od pet do 15 godina.