Tuga u Lazarevcu: Poznat termin sahrane tragično nastradalih djevojaka

Bojana Ćirić (22) i Jelena Radovanović (22), koje su poginule u stravičnoj saobraćajnoj nesreći kod Bileće bit će sahranjene danas. Bojana će biti sahranjena na groblju u Stubici u 13.30 sati, a Jelena na Sakuljinskom groblju.
Porodica i prijatelji opraštaju se na društvenim mrežama od tragično nastradalih djevojaka, piše Telegraf.
- Lijepe naše drugarice... Neka vas anđeli čuvaju na vašem zajedničkom putu", "Ne, ne. Ovo nije smjelo da vam se desi drugarice naše", "Počivajte u miru", "Ponosni smo što ste bile naše, naše najbolje", "Idete pravo u raj sa vašim anđeoskim likom", "Vi ste bile vesele tačke našeg društva, ništa više neće biti isto", "Ne znam kako da opišem tugu koju osjećam. Počivajte u miru" - samo su neki od mnogobrojnih poruka koje se mogu pročitati na društvenim mrežama.