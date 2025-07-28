Suđenje Delimustafiću i ostalima vodit će se pred Kantonalnim sudom u Sarajevu

Predmet protiv Alije Delimustafića i ostalih, optuženih za nezakonito knjiženje i preprodaju nekretnina te druga krivična djela, nastavit će se voditi pred Kantonalnim sudom u Sarajevu, potvrđeno je za Detektor.

Ovu odluku donio je Vrhovni sud Federacije BiH po zahtjevu Kantonalnog suda u Sarajevu, koji je zatražio da nadležnost postupanja u ovom predmetu preuzme Posebni odjel Vrhovnog suda za korupciju, organizirani i međukantonalni kriminal (POSKOK).

Zahtjev za odlučivanje

Zahtjev za odlučivanje po nadležnosti postupanja zatražen je nakon što je Posebni odjel započeo s radom krajem aprila ove godine, deset godina nakon usvajanja zakona kojim je predviđeno njegovo osnivanje.

Alija Delimustafić, Izet Musić, Zoran Lončar, Emir Karača, Elvira Kreho, Džemal Karić, Lejla Cerić, Suada Hadžić, Edina Mutevelić, Kemo Kapur, Enver Delimustafić, Samira Skorupan, Sead Hadžić, Zaim Spahović, Ševala Arnautović, sutkinja Lejla Fazlagić-Pašić, te nekoliko pravnih lica, optuženi su za organizirani kriminal, nezakonito knjiženje, preprodaju nekretnina i druga krivična djela.

Pročitana optužnica

Optužnicu protiv njih sud je potvrdio 2017., a nakon brojnih odgađanja suđenje je počelo čitanjem optužnice u aprilu prošle godine.

Zadnje ročište u ovom predmetu je održano sredinom decembra 2024., kada je sarajevsko Kantonalno tužilaštvo završilo sa čitanjem optužnice, što je trajalo nekoliko ročišta, te su Optužba i dio Odbrana iznijeli uvodne riječi.