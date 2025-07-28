Policija u Srebreniku uhapsila dvojicu stranaca zbog razbojništva

Pripadnici Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Srebrenik su radeći na rasvjetljavanju krivičnog djela razbojništvo (koje je počinjeno 25. jula dana oko 00,05 sati u Srebreniku nad dvije muške osobe iz Čelića, kojom prilikom su od istih otuđeni mobilni telefoni), oduzeli slobodu A.K. (30) i K.M.S. (27), stranim državljanima sa privremenim boravkom u Srebreniku, saopćeno je danas iz MUP-a Tuzlanskog kantona.

- Navedena lica su, nakon kriminalističke obrade, dana 26.7.2025. godine uz Izvještaj predata Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona na dalje postupanje zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo Razbojništvo iz člana 289. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine- navodi se u saopćenju.

Ukradeni predmeti (dva mobilna telefona) su vraćeni vlasnicima.