Bajtarević za "Avaz" o napadima na imovinu SPC: Da mi je iz oka ispao, naći ćemo ga i kazniti

Objekti Srpske pravoslavne crkve u općini Kakanj u posljednjih nekoliko mjeseci našli su se na meti vandala, a prema riječima sveštenika Dragiše Cvjetkovića, ponovo je oštećena kapela na srpskom pravoslavnom groblju Karaula. Nepoznate osobe razbile su dva stakla i ušle u objekt, ali uviđajem je utvrđeno da iz njega ništa nije ukradeno.

Policija aktivna

Iz MUP-a ZDK potvrdili su da je napad prijavljen, te da su uviđaj izvršili istražitelji Policijske stanice Kakanj, koji poduzimaju mjere i radnje na rasvjetljavanju svih okolnosti ovog događaja.

Cvjetković je naveo da je do sada provaljeno u kapelu na Krstima na Mošćanici, kamenovana je kapela na Plandištu, provaljeno u kapelu na Viduši iznad Bilješeva, a kapela Karaula i ranije je jedanput napadnuta.

Načelnik Kaknja Mirnes Bajtarević u izjavi za „Avaz“ poručuje da će i policija i općinska administracija učiniti sve da se otkriju i kazne oni koji su oštetili kapelu na srpskom pravoslavnom groblju.

Nema pardona

- Podrška je prema Parohijskom domu i našem parohu Dragiši uvijek prisutna. Mi smo i do sad izlazili ususret i opet ćemo. Ja ću ga pozvati. Svaki put saniramo štetu, da vjernici pravoslavne vjeroispovijesti ne bi morali sakupljati taj novac, a učinit ćemo koliko možemo više da angažujemo policiju da rasvijetle te događaje. Nama je bitna odlična saradnja koju imamo i to pokazujemo i kroz naše transfere za SPC. Tu nema pardona, ne znam ko da je u pitanju. Da mi je iz oka ispao, mi ćemo ga tražiti, a podrška SPC je uvijek tu – kazao je za „Avaz“ načelnik Kaknja Mirnes Bajtarević.

Saradnju niko neće pokvariti

Načelnik Bajtarević ističe odličnu saradnju SPC, Islamske zajednice, Katoličke crkve i Franjevačkog samostana, s kojima se redovno sastaje.

- To niko neće pokvariti, a pojedince koji to pokušavaju ćemo uhvatiti da ih kaznimo – poručuje Bajtarević.

