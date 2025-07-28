Presuda u slučaju smrti Srđana Cvijića u Banjoj Luci: Dispečerki godina zatvora

Dragica A., optužena da je, kao dispečer na prijemu poziva u Službi hitne pomoći Doma zdravlja Banja Luka, nesavjesno postupila kada je Nemanja Cvijić zvao Hitnu, moleći za spas svog brata Srđana Cvijića (31) iz Srpca, nakon čega je tridesetjednogodišnjak preminuo, danas je u Osnovnom sudu u Banjoj Luci osuđena na godinu dana zatvora.

Kako javlja novinar “Nezavisnih novina”, ona se rasplakala nakon presude, na koju i tužilaštvo i odbrana mogu izjaviti žalbu.

Postupila suprotno dužnosti

Sutkinja Danijela Božić rekla je da optuženoj nije stavljeno na teret da je prouzrokovala smrt Cvijića, nego osnovni oblik krivičnog djela - da je kao medicinski radnik postupila suprotno dužnosti.

kružno javno tužilaštvo Banja Luka ju je optužilo za neukazivanje ljekarske pomoći, a optužnicu je potvrdio Osnovni sud u Banjaluci, gdje je danas izrečena prvostepena presuda za ovaj potresan slučaj, koji datira iz septembra 2020. godine.

Podsjetimo, kako su "Nezavisne novine" ranije pisale, u optužnici se navodi da optuženu terete da se o zakon ogriješila u dispečerskom centru Službe hitne medicinske pomoći s edukativnim centrom Doma zdravlja Banja Luka.

"Postupajući suprotno svojoj dužnosti medicinske sestre - tehničara, radeći na poslovima dispečera na prijemu poziva, odbila je da ukaže medicinsku pomoć licu kome je takva pomoć bila potrebna i koje se nalazilo u stanju neposredne opasnosti za život", navodi se u optužnici.

Kako se dodaje, nakon što je na broj telefona Službe hitne medicinske pomoći pozvao Nemanja Cvijić, ona je poziv primila.

- On ju je obavijestio da njegov brat Srđan Cvijić drugo veče zaredom ima napad astme, da ne može disati, da ne može hodati, da je inače astmatičar, da je i ranije imao napade, ali da nikada nisu bili ovoliki, te da mu ne pomaže lijek ventolin te tražio da medicinski tim vozilom Hitne pomoći dođe po njegovog brata u Ulicu Petra Mećave, a ona nije uputila mobilni medicinski tim Službe hitne medicinske pomoći na zahtijevanu medicinsku intervenciju- ističe se u optužnici.

Uzeo taksi

Ona je, terete je iz Tužilaštva, Nemanji Cvijiću rekla da brata doveze automobilom, a nakon što joj je Nemanja rekao da nema vozilo, rekla mu je da uzme taksi ili pozove nekog drugog.

-Nakon toga je Srđan Cvijić taksi vozilom dovezen u Službu hitne medicinske pomoći Dom zdravlja Banjaluka i primljen u ovu službu 29. septembra 2020. godine 50 minuta nakon ponoći bez znakova života, bez svijesti, pulsa i disanja, širokih zjenica, modar (cijanotičan), te je kod njega konstatovan srčani zastoj, nakon čega je premješten u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske - Banja Luka, gdje je u 1.25 nastupila smrt", ističe se u optužnici.