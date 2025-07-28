Pucnjava u Novom Sadu: Novosađanin zapalio naselje, pa upucao dečaka u nogu

Pucnjava se dogodila večeras u Novom Sadu kada je muškarac ispalio više hitaca iz pištolja tokom intervencije vatrogasaca u nehigijenskom naselju Depresija na Telepu.

Sve se odigralo oko 19 sati u novosadskoj Ulici Sime Matavulja. Kako prenosi Telegraf.rs., muškarac se potom, navodno, zabarikadirao.

Jake policijske snage su izašle na teren s dugim cijevima i u pancirima, a osumnjičeni za napad na službeno lice i podmetanje požara je ubrzo uhapšen. U pitanju je od ranije problematični, stariji muškarac, koji je, navodno, namjerno podmetnuo požar u ovom nehigijenskom naselju, gdje inače i sam živi, ili makar posjeduje neki od objekata.