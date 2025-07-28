PODMETNUO POŽAR

Pucnjava u Novom Sadu: Novosađanin zapalio naselje, pa upucao dečaka u nogu

A. O. / Telegraf.rs

28.7.2025

Pucnjava se dogodila večeras u Novom Sadu kada je muškarac ispalio više hitaca iz pištolja tokom intervencije vatrogasaca u nehigijenskom naselju Depresija na Telepu.

Sve se odigralo oko 19 sati u novosadskoj Ulici Sime Matavulja. Kako prenosi Telegraf.rs., muškarac se potom, navodno, zabarikadirao.

Jake policijske snage su izašle na teren s dugim cijevima i u pancirima, a osumnjičeni za napad na službeno lice i podmetanje požara je ubrzo uhapšen. U pitanju je od ranije problematični, stariji muškarac, koji je, navodno, namjerno podmetnuo požar u ovom nehigijenskom naselju, gdje inače i sam živi, ili makar posjeduje neki od objekata.

Kada su komšije shvatile šta se dešava i pokušale da ga osujete u piromanskoj namjeri, on je zapucao na njih i pritom ranio jednog dječaka u nogu.

Kako se moglo čuti od okupljenih komšija, muškarac za kojeg se sumnja da je odgovoran za ovaj požar je njima u bliskoj prošlosti već pravio slične probleme i prijetio da će ih "sve zapaliti na spavanju", nakon čega neki od njih u strahu noćima nisu mogli da spavaju.

Procjenjuje se da je u današnjem požaru izgorjelo oko 100 kvadratnih metara stambenog prostora, ali su vatrogasci blagovremenom intervencijom uspjeli da spriječe širenje vatre i na okolne stambene jedinice.

