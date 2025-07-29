DORH objavio detalje o brutalnom premlaćivanju Slovenca: Stanje mu se pogoršalo

Osumnjičeni trojac se jučer pojavio na Općinskom državnom odvjetništvu u Pazinu. Stizali su jedan po jedan iz pritvorske jedinice u Puli, gdje su proveli noć.

Hrvatsko tužilaštvo ispitalo je trojicu od petero uhapšenih zbog brutalnog premlaćivanja 19-godišnjeg mladića ispred noćnog kluba u Poreču. Istražni zatvor zatražen je za sve osumnjičenike, a objavljeni su detalji ovog slučaja, kao i da se svi terete za nanošenje teških tjelesnih povreda i nepružanje pomoći.

Nastavak istrage

Tužilaštvo je nakon ispitivanja za svu trojicu zatražilo određivanje istražnog zatvora, a tereti ih se za premlaćivanje 19-godišnjeg mladića i nepruženje pomoći. Policija nastavlja istragu, dvojica od petorice uhapšenih puštena su zbog nedostatka dokaza, a za nekolicinom još se traga.

- Općinsko državno odvjetništvo u Pazinu je 28. srpnja 2025., nakon što je Policijska uprava istarska podnijela kaznenu prijavu protiv trojice uhićenih državljana Republike Hrvatske (1996., 1985., 1978.), provelo dokazne radnje prvog ispitivanja trojice osumnjičenika zbog kaznenog djela teške tjelesne ozljede iz članka 118. stavka 1. Kaznenog zakona i kaznenog djela nepružanja pomoći iz članka 123. stavka 2. Kaznenog zakona.

Postoji osnovana sumnja da su osumnjičenici 25. srpnja 2025., ispred ugostiteljskog objekta na području Poreča, s ciljem da teško tjelesno ozlijede žrtvu (2006.), u više navrata rukama i nogama udarali je po tijelu, uslijed čega je žrtva zadobila teške tjelesne ozljede i izgubila svijest.

Postoji osnovana sumnja da su osumnjičenici žrtvu odnijeli od ugostiteljskog objekta u obližnju ulicu i ostavili je na tlu u besvjesnom stanju, bez da su žrtvi omogućili medicinsku pomoć.

Općinsko državno odvjetništvo u Pazinu predložilo je Županijskom sudu u Puli-Pola određivanje istražnog zatvora protiv svih osumnjičenika zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela (članak 123. stavak 1. točka 3. Zakona o kaznenom postupku) - objavio je DORH.

Mladiću pogoršano stanje

Pretučeni Slovenac, koji je s teškim povredama glave prebačen iz pulske u najveću bolnicu u Ljubljani, stanje se iznenada pogoršalo, javlja potresena majka mladića, prenosi Dnevnik.

- Žena je u šoku kao i cijela obitelj, teško proživljava zdravstveno stanje svog djeteta - rekao je Duško Miočić, odvjetnik obitelji.

Vlasnik kluba tvrdi da su na raspolaganju svim tijelima te navode želje za što bržim i potpunim oporavkom mladića.

Podsjetimo, brutalni napad se dogodio ispred noćnog kluba na Obali maršala Tita u Poreču. Mladić je zadobio teške povrede glave, a policija je prvobitno privela pet osoba koje se dovode u vezu s ovim incidentom.