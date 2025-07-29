Detalji filmske potjere kod Prnjavora: Policija uspjela zaustaviti BMW, skršili i dva službena vozila

Prilikom potjere policijskih službenika Policijske stanice Prnjavor za vozilom kojim su upravljala nepoznata lica a koja su prethodno prijavljena od strane građana da na magistralnom putu M1 – 106 Klašnice–Prnjavor zaustvaljaju vozila i nude na prodaju zlatni nakit, u mjestu Čorle došlo je do saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovala dva službena vozila, saopćeno je iz MUP-a RS.

Prilikom saobraćajne nezgode jedan policijski službenik je zadobio lakše tjelesne povrede, a na vozilima je nastupila materijalna šteta.

Policijski službenici su uspjeli zaustaviti putničko vozilo marke „BMW“ tamnoplave boje stranih registarskih oznaka u kojem su se nalazila dva muška i jedno žensko nepoznato lice, te su tom prilikom utvrdili da se radi o državljanima Rumunije.

U navedenom vozilu pronađena je bižuterija koja svojim izgledom asocira na zlatni nakit.

O navedenom događaju obaviješten je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka koji se izjasnio da navedeni događaj nema elemenata krivičnog djela i da se o istom obavijeste inpekcijski organi Grada Prnjavora.

Takođe, o svemu je obaviješten Terenski centar za poslove sa strancima u Banja Luci koji nisu bili u mogućnosti preuzeti navedena lica.