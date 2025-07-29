TRAGEDIJA U PEĆI

Beba preminula tokom porođaja u automobilu: Majka u teškom stanju

Novorođenče je dovezeno u regionalnu bolnicu u Peći bez znakova života

Facebook

B. C.

29.7.2025

U Peći na Kosovu se dogodila tragedija kada se žena, na putu do bolnice, porodila u automobilu uslijed čega je beba preminula. Porodilja je u teškom stanju primljena u bolnicu.

- Novorođenče je dovezeno u regionalnu bolnicu u Peći bez znakova života, a majka je dovezena u teškom stanju jer se sumnja da joj se stanje pogoršalo i da se porodila u vozilu na putu do bolnice – navodi se u saopštenju.

Kako navode, majci je ponuđena medicinska pomoć dok je tijelo bebe, po nalogu tužioca, poslato na obdukciju, prenosi Koha.net.


# KOSOVO
# POROĐAJ
# BEBA
# TRAGEDIJA
