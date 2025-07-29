Teška nesreća u Sarajevu: U sudaru dva vozila troje povrijeđenih

Tri osobe povrijeđene su u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila danas u sarajevskom naselju Alipašin Polje.

Kako je za portal „Avaza“ potvrdila portparolka MUP-a Kantona Sarajevo Mersiha Novalić, nesreća se dogodila u 12:05 sati, na raskrsnici ulica Bosanska i Semira Frašte.

- Učestvovala su dva putnička motorna vozila. Ukupno tri osobe, jedna iz jednog i dvije iz drugog vozila su transportovane na Klinički centar, na ljekarsku obradu. Još uvijek povratnih informacija o stepenu povreda nema – kazala je Novalić.

Policijski službenici su na terenu i rade uviđaj.