SAOPĆENJE

PU Prijedor: Snimak tučnjave iz Kozarca datira iz 2021., ovakvim objavama namjerno se podstiče panika

PU Prijedor poziva građane da ne nasjedaju na senzacionalističke i neprovjerene sadržaje

A. O.

29.7.2025

Iz prijedorske Policijske uprave saopćeno je da snimak koji je jutros objavljen u pojedinim medijima, a na kojem je prikazana tučnjava u Kozarcu datira iz jula 2021. godine.

- PU Prijedor poziva građane da ne nasjedaju na senzacionalističke i neprovjerene sadržaje koje pojedini mediji objavljuju bez prethodne provjere tačnosti informacija, kojima se pokušava izmanipulisati javnost i bespotrebno unijeti nemir među stanovništvom. Objavljivanjem ovakvih snimaka namjerno se podstiče panika i neistinito prikazuje da je bezbjednost ugrožena – navedeno je u saopćenju.

Ističu i da su tokom trajanja turističke sezone pojačane mjere sigurnosti, te da na području Kozarca nije evidentiran nijedan slučaj narušavanja javnog reda i mira.

