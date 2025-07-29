FUP izuzima dokumentaciju u Općini Grude: Sumnja se na zloupotrebu položaja

Po naredbi Posebnog odjela za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala Vrhovnog suda FBiH, a uz nadzor postupajuće tužiteljice Posebnog odjela Federalnog tužilaštva FBiH, Federalna uprava policije trenutno vrši privremeno oduzimanje dokumentacije u Općini Grude, zbog postojanja osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383.stav 3 u vezi sa stavom 1 Krivičnog zakona FBIH.

Radi se o ishodovanju usvajanja Odluke o određivanju građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu, sa krajnjom namjerom da iste nekretnine, nakon prenamjene iz šumskog i poljoprivrednog zemljišta u građevinsko, u daljim postupcima prodaje trajno otuđe, na štetu države Bosne i Hercegovine.

O daljim postupcima javnost će biti blagovremeno obaviještena.