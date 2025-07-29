Vrhovni sud FBiH ukinuo presudu: Novo suđenje Ireni Karić koja je sjekirom ubila supruga

Vrhovni sud Federacije BiH usvojio je žalbe, te je ukinuo prvostepenu presudu Kantonalnog suda Sarajevo kojom je Irena Karić 20. novembra 2024. godine bila osuđena na devet i po godina zatvora za ubistvo supruga Nijaza u porodičnoj kući na Sedreniku.

U pritvoru

Ovu informaciju potvrdio je za „Avaz“ sarajevski advokat Omar Mehmedbašić koji zastupa Karić. On je naveo da su se i odbrana i tužilaštvo žalili na prvostepenu presudu.

Vrhovni sud FBiH donio je odluku kojom je presuda ukinuta, a predmet vraćen prvostepenom Kantonalnom sudu Sarajevo na ponovno suđenje.

Ponižavana i zlostavljana u braku, Karić, majka četvero djece, 10. maja 2023. u ranim jutarnjim satima udarcima sjekirom po glavi nanijela je teške povrede Nijazu. Irena koja je pozvala Hitnu pomoć tek nakon dva sata odmah je uhapšena, a Nijaz koji je bio u komi podlegao je u KCUS-u 28. juna 2023.

Irena Karić se sve vrijeme nalazi u pritvoru.

U obrazloženju presude navedeno je da je Karić bila izložena porodičnom nasilju i da je to činjenica koja je utjecala na to da kazna bude blaža.

Toksičan brak

Irena Karić je vještacima ispričala kako bi supruga mnogo ranije napustila da nisu imali djecu. Nijaz ju je ucjenjivao govoreći da može otići, ali da djecu nikada više neće vidjeti, čime ju je zadržavao u toksičnom braku. Irena je ispričala i da je imala noćne more u kojima Nijaz ubija nju i djecu. Pod utjecajem tih noćnih mora, probudila se, vidjela Nijaza koji spava, a iznad njega flaše pića, što je dovelo do kulminacije svih negativnih emocija. U stanju jakog afekta, dohvatila je sjekiru i udarila ga.

Irena je također navela da je većinu svog teško zarađenog novca morala davati suprugu, koji je konstantno kockao. Zbog porodičnog nasilja, njen najstariji sin morao je preseliti kod njene porodice u Zagreb.



