Narkobos Zoran Jakšić pronađen mrtav u zatvoru u Peruu

Narkobos iz Srbije Zoran Јakšić pronađen je mrtav u svojoj ćeliji u pomorskoj bazi Kaljao u Peruu.

Jakšić je služio kaznu od 25 godina zatvora u ustanovi maksimalne bezbjednosti, a njegovo tijelo pronađeno je jučer tokom rutinske kontrole, prenose lokalni mediji.

– Kada je ustanovljeno da zatvorenik ne pokazuje znake života, odmah su aktivirani protokoli za hitne slučajeve. Pokušana je reanimacija, ali bez uspjeha – saopštio je Nacionalni zatvorski institut.

Uzrok smrti još uvijek nije poznat. Jakšić je važio za vođu tzv. Grupe Amerika, kriminalne organizacije koja je djelovala širom Balkana. Uhapšen je 2016. tokom pokušaja šverca kokaina, a ubrzo nakon toga pokušao je bijeg iz zatvora Migel Kastro Kastro kroz posebno iskopani tunel. Tužilaštvo i policija sprovode istragu o okolnostima njegove smrti.