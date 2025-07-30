Tuzlak uhapšen u Sarajevu zbog razbojništva i teške krađe izvršene na opasan način

Pripadnici Policijske uprave Centar Sarajevo jučer su u 23:30 sati uhapsili N. F. (47) iz Tuzle, zbog postojanja osnova sumnje da je na području općine Centar, počinio krivično djelo Razbojništvo (član 289. KZ FBiH) i krivično djelo Teška krađa na naročito opasan ili naročito drzak način (član 287. stav. 1 tačka b. KZ FBiH).

- Obaviješten je dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, a osumnjičeni predat u Prostorije za zadržavanje osoba lišenih slobode MUP-a Kantona Sarajevo- nabeli su iz MUP-a KS.