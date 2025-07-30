TRI NASELJA

MUP RS najavio noćnu taktičku vježbu u Banjoj Luci

Vježba će biti održana večeras u 22 sata do jutarnjih časova na području naselja Zalužani, Kuljani i Barlovci

B. C.

30.7.2025

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske poslalo je obavještenje građanima Banja Luke da će večeras početi taktička vježba koja bi mogla privući veću pažnju, ali naglasio da razloga za uznemirenost nema.

Vježba će biti održana večeras u 22 sata do jutarnjih časova na području naselja Zalužani, Kuljani i Barlovci u Banja Luci.

- Navedena vježba bi mogla privući pažnju građana koji se nađu u blizini navedenih lokacija, te se građani obavještavaju da ne postoji nikakava opasnost za slučajne prolaznike i da nema razloga za uznemirenost- poručuju iz MUP-a RS.

Vježbu organizuje Centar za obuku sa polaznicima Specijalne antiterorističke jedinice. 

# MUP RS
# VJEŽBA
# BANJA LUKA
