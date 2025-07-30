SLOVENIJA

Teška nesreća: Na autoputu Maribor-Ljubljana pet osoba poginulo, jedna povrijeđena

Nesreća se dogodila u blizini odmorišta Tepanje, a kako navode slovenski mediji, sve žrtve su se nalazile u kombiju i strani su državljani

A. H. K.

30.7.2025

Na autoputu Maribor - Ljubljana dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je, prema pisanju Index.hr, poginulo pet osoba, dok je jedna osoba povrijeđena. 

Do nesreće je došlo kada je kombi s putnicima udario u kamion koji je bio zaustavljen u koloni. Nesreća se dogodila u blizini odmorišta Tepanje, a kako navode slovenski mediji, sve žrtve su se nalazile u kombiju i strani su državljani.  Policija, hitna pomoć i vatrogasci brzo su stigli na mjesto događaja, ali za petoro putnika nije bilo spasa. Jedna osoba prevezena je u bolnicu s teškim povredama.

Autocesta u smjeru Ljubljane je u potpunosti zatvorena, a zbog policijskog uviđaja i uklanjanja posljedica nesreće, nastali su veliki zastoji i u suprotnom smjeru prema Mariboru. Slovenska policija apelira na vozače da prate službene informacije i koriste alternativne pravce.

Nesreća je izazvala šok i tugu u Sloveniji i šire, a prometne vlasti najavile su temeljnu istragu o uzrocima tragedije. Prvi nalazi ukazuju da su neprilagođena brzina i nepažnja vozača kombija najvjerovatniji uzroci sudara.

