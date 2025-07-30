Teška nesreća: Na autoputu Maribor-Ljubljana pet osoba poginulo, jedna povrijeđena

Na autoputu Maribor - Ljubljana dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je, prema pisanju Index.hr, poginulo pet osoba, dok je jedna osoba povrijeđena.

Do nesreće je došlo kada je kombi s putnicima udario u kamion koji je bio zaustavljen u koloni. Nesreća se dogodila u blizini odmorišta Tepanje, a kako navode slovenski mediji, sve žrtve su se nalazile u kombiju i strani su državljani. Policija, hitna pomoć i vatrogasci brzo su stigli na mjesto događaja, ali za petoro putnika nije bilo spasa. Jedna osoba prevezena je u bolnicu s teškim povredama.