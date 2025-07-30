Poznato stanje vozača na čiji auto je pala stijena kod Foče

Vozač inicijala O.S. (69) koji je danas zadobio povrede kada je stijena pala na njegov automobil na magistralnom putu Sarajevo-Foča, nalazi se van životne opasnosti.

Kako su za "Nezavisne novine" rekli iz Univerzitetske bolnice Foča pacijent O.S. je adekvatno zbrinut van životne opasnosti, te je na lični zahtjev, a uzimajući u obzir da je osiguranik FZO Federacije Bosne i Hercegovine premješten u matičnu zdravstvenu ustanovu.

Danas je u nesreći poginula tridesetrogodišnja A.S. iz Sarajeva.