POGINULA JEDNA OSOBA

Poznato stanje vozača na čiji auto je pala stijena kod Foče

Jutros u 9:15 se dogodila saobraćajna nesreća u mjestu Sijeračke stijene, rečeno je za "Avaz"

Sa mjesta nesreće. Radio Foča

A. O.

30.7.2025

Vozač inicijala O.S. (69) koji je danas zadobio povrede kada je stijena pala na njegov automobil na magistralnom putu Sarajevo-Foča, nalazi se van životne opasnosti.

Kako su za "Nezavisne novine" rekli iz Univerzitetske bolnice Foča pacijent O.S. je adekvatno zbrinut van životne opasnosti, te je na lični zahtjev, a uzimajući u obzir da je osiguranik FZO Federacije Bosne i Hercegovine premješten u matičnu zdravstvenu ustanovu.

Danas je u nesreći poginula tridesetrogodišnja A.S. iz Sarajeva.

Tragedija se desila oko 9:15 sati, a kako je rečeno iz PU Foča suvozač je nastradao na licu mjesta dok je vozač prevezen u Univerzitetsku bolnicu Foča radi pružanja ljekarske pomoći.

- Jutros u 9:15 se dogodila saobraćajna nesreća u mjestu Sijeračke stijene. Učestvovalo je jedno vozilo u kojem je smrtno stradao suvozač iz vozila, dok je vozač zadobio tjelesne povrede. Uviđaj je u toku i njime rukovodi dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Trebinje, a uviđaj na licu mjesta vrše policijski službenici za bezbjednost saobraćaja iz Foče - potvrdila je za "Avaz" portparolka PU Foča, Svjetlana Govedarica.

# FOČA
# PU FOČA
