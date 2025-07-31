Hitan sastanak nakon jučerašnje nesreće na putu Foča-Sarajevo

Načelnik Općine Foča Milan Vukadinović za danas je zakazao hitan sastanak sa rukovodstvima okolnih općina nakon jučerašnje teške saobraćajne nesreće na magistralnom putu Foča-Sarajevo na lokalitetu Sijeračke stijene.

U saobraćajnoj nesreći poginula je tridesettrogodišnja žena koja je bila suvozač u automobilu na koji je pala stijena. Vozač je tom prilikom teško povrijeđen.

Sastanak je zakazan sa rukovodstvima Istočnog Sarajeva, Trnova, Kalinovika, Novog Goražda, Rudog, Čajniča, Rogatice i Višegrada.

Iz fočanske policije su rekli da je ovo treća saobraćajna nesreća sa smrtnim ishodom u posljednja dva mjeseca na području Foče.