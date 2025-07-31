U Kantonu Sarajevo u ovoj godini 6.879 saobraćajnih nesreća, vodeći uzročnici brzina i preticanje

Na području Kantona Sarajevo u šest mjeseci ove godine evidentirano je 6.879 saobraćajnih nesreća što je za 2.038 više u odnosu na isti period prošle godine. Riječ je o prosječno 38 udesa po danu u Kantonu Sarajevo.

Kako je Feni izjavila načelnica Odjeljenja za odnose s javnošću Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova KS Mersiha Novalić, 94 posto tih saobraćajnih nezgoda je bez stradalih osoba, dakle samo sa materijalnom štetom.

Dogodilo se 427 saobraćajnih nesreća sa stradalim osobama, što je za dva posto manje u odnosu na uporedni period. U ovim je nesrećama devet osoba izgubilo život, dok je 535 osoba povrijeđeno, od kojih 84 teže i 451 lakše. Među poginulima, najviše je vozača - njih sedam, te dva pješaka.

Ostali putevi

Najviše nesreća je evidentirano u naseljima, a u odnosu na karakteristike puta - najviše ih se bilježi na putevima koji spadaju u kategoriju "ostali putevi", te na raskrsnicama u naselju.

- Najviše saobraćajnih nezgoda je evidentirano na području općine Novi Grad, što je i razumljivo s obzirom da je riječ o najmnogoljudnijoj općini u Kantonu Sarajevo. Najmanji broj nezgoda bilježimo na području općine Trnovo, kazala je Novalić.

Posmatrajući starosnu strukturu osoba stradalih u nezgodama, najviše ih je u dobi od 31 do 40 godina - njih 21 posto. Također, ista dobna skupina je i najzastupljenija među stradalim vozačima - 25 posto.

- Analize pokazuju da je vodeći uzrok saobraćajnih nezgoda 'nepropisno izvođenje radnji u saobraćaju', kao što su preticanje, mimoilaženje i slično, slijede ga 'neprilagođena brzina', 'kretanje vozilom unazad na kratkom dijelu puta', 'nedržanje potrebnog odstojanja' i 'negiranje prvenstva prolaza' - navela je Novalić.

Stepen sigurnosti

Naglašava da Uprava policije MUP-a Kantona Sarajevo u kontinuitetu poduzima preventivne i represivne mjere s ciljem podizanja stepena sigurnosti u saobraćaju, kako kroz prisustvo i aktivnosti policijskih službenika na terenu, tako i razvojem tehničkih kapaciteta na području Kantona Sarajevo.

- U prvih pola godine, policijski službenici su kontrolisali 110.758 vozila i vozača, što znači u prosjeku 612 vozila i vozača dnevno. Ukupno, kroz rad patrola i tehničkih sistema, izrečeno je 211.910 prekršajnih naloga i podnesena 1.354 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka. I dalje je vodeći prekršaj 'prekoračenje dozvoljene brzine kretanja' i čini više od 60 posto prekršaja, slijede ga 'učešće u saobraćaju bez važeće registracije', 'nepropisno korištenje mobitela tokom upravljanja vozilom', 'prolazak kroz raskrsnicu na znak uključenog crvenog svjetla', 'vožnja pod uticajem alkohola' itd., kazala je Novalić.

Od višestrukih povratnika u činjenju saobraćajnih prekršaja, policijski službenici su u posmatranom periodu oduzeli ukupno 55 motornih vozila.