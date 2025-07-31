Akcija policije u Tešnju: Pronađeno više od 3 kilograma opojne droge i dvije eksplozivne naprave

Policijski službenici Policijske stanice Tešanj su, poduzimajući mjere i radnje na preveniranju posjedovanja i neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga, kao i otkrivanju i procesuiranju lica koja se dovode u vezu sa zloupotrebom opojnih droga, došli do određenih operativnih saznanja o nezakonitim aktivnostima lica Š.E., rođenog 1983. godine, iz Tešnja, koje se dovodi u vezu sa zloupotrebom opojnih droga.

U skladu sa prikupljenim informacijama i saznanjima, a na osnovu naredbe Općinskog suda u Tešnju, izvršen je pretres kuće i pratećih objekata koje koristi navedeno lice a koji se nalazi u mjestu Piljužići, općina Tešanj.

Izvršenim pretresom, u okviru kojeg je korišten i policijski pas za otkrivanje narkotika, pronađeno je sljedeće: 3173 grama praškaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu amfetamin (speed), 2 ručne bombe i okvir za pištolj, digitalna vaga za precizna mjerenja i 2 aparata za vakumiranje.

Sporna materija, oružje i predmeti su fotografisani, izuzeti i bit će predmet potrebnih vještačenja i provjera, te će biti korišteni kao dokazni materijal u daljnjem postupku. Prilikom pretresa, lice Š.E. je lišeno slobode i nad istim je zavedena kriminalistička obrada zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo "Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga" iz člana 238. Krivičnog zakona Federacije BiH.

Nakon kriminalističke obrade i prikupljenih dokaza i obavještenja, osumnjičeni Š.E. će uz Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu i otkrivanju izvršioca biti predat u nadležnost i daljnje postupanje Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona.

Ova uspješna policijska akcija je rezultat pojačanog operativnog rada naloženog sa nivoa Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona ali i ostvarene kvalitetne saradnje i koordiniranog postupanja u okviru sprovedenih aktivnosti.

Pored zapljene ove značajne količine opojne droge, na koji način je spriječena njena daljnja prodaja krajnjim konzumentima, u okviru ovih aktivnosti je iskazan visok nivo odvažnosti i profesionalizma u postupanju policijskih timova Policijske stanice Tešanj, što je samo potvrda intencije i strateškog postupanja Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona da jednim odlučnim rukovođenjem i koordiniranjem svih službi i jedinica, osigura energičan odgovor na sve pojavne oblike nezakonitog djelovanja pojedinaca i grupa, koje sa ciljem ostvarivanja imovinske koristi vrše nezakonito prometovanje i prodaju opojnih droga.