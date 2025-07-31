Nakon pogibije doktorice Aide Softić: Održan sastanak, zatražena sanacija svih odrona

Nakon što je u teškoj nesreći izazvanoj odronom stijene na putu ka Foči život izgubila 33-godišnja doktorica iz Sarajeva Aida Softić, lokalne vlasti hitno su reagirale.

Načelnik Foče Milan Vukadinović danas je sazvao vanredni sastanak s načelnicima osam općina i predstavnicima "Puteva Republike Srpske", kako bi se konačno riješio problem opasne dionice koja doslovno odnosi živote.

Stijena odnijela život

Sastanak je održan povodom nesreće na lokalitetu Sijeračke stijene, gdje je stijena pala na automobil u kojem je doktorica Softić bila suvozač, dok je njen otac, koji je upravljao vozilom, zadobio teške povrede.

Ovo je treća saobraćajna nesreća sa smrtnim ishodom u posljednja dva mjeseca na području Foče.

Traži se hitna sanacija svih kritičnih tačaka na pravcu Foča–Trnovo, kao i ozbiljnu rekonstrukciju magistralnog puta ka Sarajevu.

Ulaganje sredstava

Istakao je da je krajnje vrijeme da se evropski koridor Sarajevo–Podgorica–Tirana shvati ozbiljno i da se ulože sredstva u njegovu sigurnost.

Podsjetimo, prošle godine na istoj dionici kroz kanjon rijeke Bistrice smrtno je stradao i vozač kamiona kada je stijena pala u tunelu. Iako je tunel tada uklonjen, na tom mjestu sada prijeti novo klizište.



