Video / Monstrum Goran Ravlić umislio da je Isus: Imam osjećaj da komuniciram s Bogom, tukao sam i majku i Nerminu

Iskreno se kajem, nisam imao namjeru da je ubijem, ne bih mogao da sprovedem to sječenje tijela jer nisam vješt s mašinama. Majka nije upetljana u to – kazao je Goran Ravlić, koji je danas pred vijećem Kantonalnog suda Sarajevo svjedočio u svoju korist, priznavši da je danima tukao i ubio suprugu Nerminu u junu 2024. godine u majčinom stanu u Kolodvorskoj ulici.

Optuženi, koji je prema navodima iz optužnice zvjerski mučio i silovao oklagijom, a prema sopstvenom priznanju nanosio povrede svojoj supruzi i grizao je, na pitanje branioca Mihudina Kape da li ju je udario nekim drugim predmetom, Ravlić, koji za Nerminu koristi zamjenicu “ona”, je na to kazao:

– Jesam, koristio sam tu oklagiju, njome sam je udarao u koljena i zglavke na rukama. Ona je uzela tu oklagiju i sama se u glavu udarala i govorila da sam joj ja ljubav života – naveo je optuženi Ravlić.

Liječio se u Zagrebu

Na početku svjedočenja Goran Ravlić je potvrdio da je osuđen u Zagrebu zbog nanošenja teških povreda majci Leđibi. Osuđen je kao neuračunljiva osoba. Nakon godine u zatvorskoj bolnici, liječen je na psihijatrijskoj klinici “Vrapče” dvije i po godine zbog dijagnoze paranoidna šizofrenija. Po povratku u Sarajevo, Ravlić je kazao da je prestao da koristi svoju terapiju i nije se javio ni psihijatru.

Naveo je da se s Nerminom upoznao 2008. godine, a da je onda s njom prekinuo nakon dvije godine i zatvorio se, kako je rekao, u svoj svijet i javile su mu se halucinacije. Pokušao je studirati na fakultetu Političkih nauka koji nije završio, a teško mu je pala i smrt oca 2014. godine.

– Ja sam tada bio uvjeren da majka ima nešto sa susjedom iznad, mislio sam da on polijeva kroz plafon i preko prozora kiselinu i da komšija ima nešto protiv mene. I zbog toga sam bio u stanju delirijuma. Tukao sam majku jer sam mislio da sa tim susjedom majka želi da me poliju kiselinom, da me oslijepe – naveo je Ravlić, koji je tokom svog svjedočenja često pominjao halucinacije s komšijama, navodeći da je u jednom momentu pomislio i da Nermina ima nešto sa komšijom, te da mu se činilo da neko ulazi u njihov stan, pa su morali da stavljaju vezice na vrata kako bi utvrdili je li ih neko noću otvarao.

U halucinacijama mu se priviđalo da neko hoće i da naudi majci, te se sukobio s rođakom Latifom Jašarevićem, kojeg je htio prijaviti da ga je zlostavljao kao dječaka, ali mu je policija rekla da je slučaj zastario.

Ravlić je govoreći o svom stanju kazao:

– Mislio sam da sam Isus Hrist, da mogu da predviđam stvari u svijetu. Na TV-u sam mogao da predvidim šta će ko reći, predvidio sam zemljotres u Turskoj. Imam osjećaj da komuniciram s Bogom, ne znam da li sam lažni prorok. Uspio sam da prognoziram kad je džamija ili crkva, prije nego što smo je vidjeli – naveo je Goran Ravlić.

Nakon što su on i Nermina stupili u brak, naveo je optuženi, počele su nesuglasice i svađe. Goran je kazao da joj je zamjerao što prije braka nije rekla za svoju vezu s izvjesnim Fejsalom, a da je Nermina bila ljubomorna na njegove ranije veze. Kako bi ga razuvjerila, Nermina je, kako je naveo Ravlić, razbila bočicu parfema kojom je sebi izrezala vene. Goran tvrdi da je htio rastavu, ali da ona nije htjela da ga ostavi.

"Moj Gorane"

Ravlić, koji je za pojedine stvari govorio da mu se gube i da ih se ne sjeća, potvrdio je da je kritičnog dana, 22. juna 2024., nakon rasprave i svađe u stanu, nogom jako udario Nerminu u predjelu grudnog koša dok je ona bila u ležećem položaju. Nermina je, prema njegovim riječima, počela da teško diše, na šta joj je on davao vještačko disanje i odnio je u spavaću sobu.

– Zadnje njene riječi su bile “moj Gorane” – kazao je Ravlić.

Goran i Leđiba Ravlić se terete da su od polovine maja do 28. juna 2024. godine, u stanu u sarajevskom naselju Pofalići, psihički i fizički zlostavljali Goranovu suprugu Nerminu i na kraju je usmrtili.

Kantonalna tužiteljica je navela da je iskaz optuženog u suprotnosti sa svim dokazima Tužilaštva.

Završne riječi tužilaštva i odbrane bit će izrečene na ročištu zakazanom za 25. august.

Tijelo Nermine Krajina policija je pronašla 28. juna 2024. godine u stanu Ravlića u naselju Pofalići.

Prema navodima iz optužnice, nakon što su je izgladnjivali, šišali, čupali joj kosu, vezali ruke kako ne bi mogla pružiti otpor, seksualno su je zlostavljali i nanijeli više od 100 povreda, među kojima ugrizi, opekotine, lomovi i povrede u predjelu genitalija. Preminula je usljed nanesenih povreda.

