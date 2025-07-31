Goran Ravlić: "U ćeliji zamišljam da razgovaram s Drakulom, kada je umrla Nermina donio sam križ i Bibliju, ali je to nije oživilo"

Goran Ravlić, optužen za ubistvo supruge Nermine, u svom svjedočenju kazao je da se ne sjeća svih stvari kao da mu se gube. Potvrdio je da je kritičnog dana 22. juna 2024. nakon rasprave i svađe u stanu, nogom jako udario Nerminu u predjelu grudnog koša dok je ona bila u ležem položaju. Nermina je, prema njegovim riječim, počela da teškoo diše, na šta joj je on davao vještačko disanje i odnio je u bračni krevet.

- Zadnje njene riječi su bile “moj Gorane" - kazao je Ravlić dodavši da joj je prsten stavio na ruku i da je ona “izdahnula”.

Majka mu je rekla da zove Hitnu, ali je on donio križ i Bibliju, kako je rekao za "originalnog Isusa Hrista", ali da to nije uspjelo da je oživi. Ponovio je da je bio koban taj posljednji udarac u grudni koš.

Sumanute ideje u KPZ-u

Ravlić je poslije više puta ponovo da je htio da se ubije, da popije tablete, te da je majci Leđibi kazao da pripremi jastuk da ga uguši, ako mu ne uspije da se ubije tabletama.

Goran je naveo da se potom malo toga se sjeća i da je s rođakom Latifom Jašarevićem išao da kupi mašine za mljevenje mesa, mirisne svijeće i cigarete.

- Nisam imao namjeru da je režem. Ne znam čija je to bila ideja, gubi mi se sjećanje - kazao je Ravlić potvrdivši da je tijelo u stanu ležalo pet ili šest dana.

Kazao je da ga je policija uhapsila 29. juna. Naveo je da su on i Jašarević namjeravali da pobjegnu na Dobrinju, a potom u Istočno Sarajevo i u Bijeljinu.

Uslijedila su pitanja advokata Muhidina Kape vezano za Ravlićev boravak u pritvorskoj jedinici KPZ Zenica. Ravlić je naveo da je sam u sobi, da prima istu terapiju i da mu dolazi doktor, ali da ne zna je li neuropsihijatar.

- Dolazile su mi sumanute ideje. Kako su mi objašnjavali zatvorski čuvari da to nije normalno da govorim, da zamišljam da se u sobi nalazi Vlad Tepeš (Drakula. op. a), da se nalazi, brat od Vlada Tepeša. Dakle imam priviđenja mački, da su komandiri mačke, da se nalaze mačke ispred vrata, da pričaju sa mnom mačke – kazao je Ravlić i dodao:

- Kada sam bio na gornjem katu KPZ-a imao sam dva puta da se objesim, isto tako, kada sam bio na gornjem katu pokušao sam da skočim sa prozora u medicinkoj sobi pa su me vezali. Tamo sam boravio jedan period i onda su me spustili opet u tu sobu - naveo je Ravlić.

Mogu prognozirati stvari

Naveo da majka nije upetljana u ubistvo, te istako da se kaje.

- Kako mi je doktor rekao da sam lud, tako bi čovjek rekao da to nisu normalne ideje, to za Vlada Tepeša i mačke, ali mislim da mogu prognozirati neke stvari - naveo je Ravlić.

Kantonalna tužiteljica je navela da iskaz optuženog u suprotnosti sa svim dokazima Tužilaštva.

Završne riječi tužilaštva i odbrane bit će izrečene na ročištu zakazanom za 25. avgust.

Goran i Leđiba Ravlić se terete da su od polovine maja do 28. juna 2024. godine, u stanu u sarajevskom naselju Pofalići, psihički i fizički zlostavljali Goranovu suprugu Nerminu i na kraju je usmrtili.

Tijelo Nermine Ravlić policija je pronašla 28. juna 2024. godine u stanu Ravlića u naselju Pofalići.

Prema navodima iz optužnice, nakon što su je izgladnjivali, šišali, čupali joj kosu, vezali ruke, kako ne bi mogla pružiti otpor, seksualno su je zlostavljali i nanijeli više od 100 povreda, među kojima ugrizi, opekotine, lomovi i povrede u predjelu genitalija. Preminula je usljed nanesenih povreda.

