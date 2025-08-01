Državljanin BiH izvršio krađu na njemačkom aerodromu: Uhapšen nakon slijetanja u Sarajevo

Državljanin BiH je na aerodromu u Memmingenu, navodno, ukrao mobilni telefon na sigurnosnoj provjeri pred ukrcavanje na let za Sarajevo.

Kako piše Allgauer Zeitung, 59-godišnji muškarac je uzeo mobilni telefon od 66-godišnjakinje koja ga je ostavila u plastičnu vrećicu tokom sigurnosne provjere.

- Ona je mobilni telefon zaboravila nakon što je prošla sigurnosnu provjeru, a državljanin BiH je zatim iskoristio trenutak nepažnje radnika na aerodromu te uređaj otuđio - piše Allgauer Zeitung.

Kada se žena vratila po svoj mobitel, radnici na aerodromu su provjerili videonadzor te ustanovili ko je uzeo njen uređaj.

Kako se 59-godišnjak u tom trenutku već nalazio na letu za Sarajevo, obaviješten je aerodrom u glavnom gradu naše zemlje te policija, koja je muškarca i uhapsila po slijetanju.

Ukradeni mobilni telefon je konfiskovan te je u procesu povratka vlasnici, dok će državljaninu BiH u Njemačkoj biti suđeno zbog krađe.