Uhapšeni prevaranti u Srbiji: Lažnim SMS porukama o Netfliksu ukrali više od 33.000 KM

Policija je uhapsila osam lica u Beogradu, Kragujevcu i Valjevu zbog sumnje da su SMS porukama dovodili u zabludu građane da uplaćuju usluge "Netfliksa", te su na taj način pribavili protivpravnu imovinsku korist od 2.036.745 dinara (33.800 KM)

Uhapšena su lica Ć. M. /27/ iz Beograda, Đ. Z. /46/, L. B. /25/, K. I. /20/, R. M. /21/ i T. N. /40/ iz Kragujevca, M. D. /34/ i V. N. /44/ iz Valjeva, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ Srbije.

Ova lica su od građana zahtijevala da preko dostavljenog linka unose podatake sa svojih platnih kartica, kao i lične podatake radi navodnog obnavljanja pretplate, prenosi Srna.

Sumnja se da su nakon toga sa povezanih bankovnih računa novac neovlašteno isplaćivali na naloge u različitim kladionicama, kao i za poručivanje usluga drugih privrednih subjekata.

Policija je u pretresu stanova i drugih prostorija koje koriste osumnjičeni u Beogradu, Valjevu i Kragujevcu pronašla predmete za koje se sumnja da su koristili za izvršenje ovih krivičnih djela.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.

Ova lica uhapšena su zbog sumnje da su izvršili krivična djela falsifikovanje i zloupotreba platnih kartica i udruživanje radi vršenja krivičnih djela na štetu više desetina građana Srbije.