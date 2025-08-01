Akcija SIPA-e u Zenici: Uhapšena jedna osoba, zaplijenjen novac i rezani duhan

Pripadnici Državne agencije za istragu i zaštitu na području Zenice su realizovali akciju zbog nedozvoljenog prometa akciznih proizvoda.

Uhapšena je jedna osoba i oduzeto više desetina kilograma rezanog duhana i velika količina novca.

Prilikom pretresa stambenih prostorija i pokretnih stvari, na jednoj lokacija pripadnici SIPA-e su otkrili i privremeno oduzeli predmete koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku, odnosno 35 kilograma sitno rezanog duhana spremnog za upotrebu i pakovanog u pakovanjima od po pola kilograma te pet kilograma sitno rezanog duhana spremnog za upotrebu u rifuzi.

Oduzeto je još i 2.920 komada ručno punjenih cigareta, 7.886 paklica cigareta različitih vrsta bez kontrolnih i poreznih markica propisanih zakonodavstvom Bosne i Hercegovine, jednu digitalnu vagu, jedan mobilni telefon, novac u iznosu od 4.900 eura i 526 KM kao i duge predmete koji mogu poslužiti kao dokaz u daljem postupku.

Slobode je lišeno jedno lice, zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo "Nedozvoljen promet akciznih proizvoda", propisano Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine.

Uhapšeni će nakon kriminalističke obrade i ispitivanja u svojstvu osumnjičenog biti predatao u dalju nadležnost Tužilaštva Bosne i Hercegovine.

Navedene aktivnosti realizovane su po usmenom nalogu Suda Bosne i Hercegovine pod nadzorom Tužilaštva Bosne i Hercegovine.