NOVI PAZAR

Očevidac ubistva Mirze Mavrića otkrio šta je prethodilo jezivom događaju: "Krv je šikljala na sve strane"

Kako je on izjavio, osumnjičeni je bio u društvu momaka koji su uhapšeni, a cijeli sukob izbio je zbog neke djevojke

Mirza Mavrić. Facebook

S. S.

1.8.2025

Tinejdžer Mirza Mavrić (17), rodom iz Batraga kod Novog Pazara, preminuo je prije dva dana usljed teških povreda koje su mu zadali vršnjaci tokom masovne tučnjave ispred jednog kafića. Porodica i prijatelji opraštaju se od njega potresnim porukama na društvenim mrežama, a jedan sugrađanin sada je opisao i detalje masovne tučnjave, piše Kurir.

Jeziva tučnjava dogodila se 30. jula u večernjim satima ispred pazarskog lokala. Brutalni napad zabilježile su sigurnosne kamere, a snimak je zatim objavljen na društvene mreže.

– U lokalu ispred kog se desio sukob, mahom se okupljaju tinejdžeri i omladina. Tako je bilo i te kobne večeri. Mladić koji je ubijen došao je u lokal sa prijateljima koji su zadobili povrede u tučnjavi. Mirno su sjedili, družili se i smijali. Ništa nije ukazivalo da će doći do ovakvog sukoba, na kraju i ubistva – ispričao je on.

Izboden nekoliko puta

Kako je on izjavio, osumnjičeni je bio u društvu momaka koji su uhapšeni, a cijeli sukob izbio je zbog neke djevojke. Oni su, navodno, počeli da dobacuju jedni drugima još u lokalu, a zatim su izašli napolje nakon što je neko rekao – ajmo napolje, da se obračunamo.

– Navodno, na početku su počeli da se gurkaju i vrijeđaju ubijeni i osumnjičeni. A ubrzo su se umiješali i njihovi drugovi. Osumnjičeni je u tom metežu i gurkanju izvadio nož i počeo da ih ubada. Mirza Mavrić je odmah pao na zemlju. Krv je šikljala na sve strane, a dok je on skoro nepomično ležao nasred ulice, osumnjičeni K. A. je nožem izbo i njegove drugove – ispričao je očevidac jezive tučnjave u kojoj je nesretni mladić izgubio život.

Kako je naveo, uslijedila je histerija. Tinejdžeri su se razbježali, a ubrzo je stigla i Hitna pomoć koja je odmah prevezla povrijeđene u bolnicu.

– Kažu da ga je osumnjičeni izbo nekoliko puta po tijelu. Nije mu bilo spasa, a osumnjičeni je, navodno, tokom hapšenja vikao – da nije kriv i da su oni njega napali – ispričao je on.

Nakon vijesti da je Mirza Mavrić preminuo, porodica i prijatelji opraštaju se na mrežama tužnim porukama gdje ističu da ovako nešto nije trebalo da se desi.

– Momčino naša, vraćaš se Alahu. Znaš da on uvijek prvo uzima najbolje. Tuga za tobom bit će nam vječna – napisano je na Fejsbuku.

Podsjetimo, maloljetni Mirza Mavrić, koji je nedavno doputovao iz inostranstva na odmor sa porodicom, preminuo je od posljedica uboda nožem u masovnoj tučnjavi koja se dogodila ispred kafića u Novom Pazaru.

Tučnjava se dogodila tokom večernjih sati, kada je verbalni sukob između više mladića brzo eskalirao u fizički obračun. Mirza Mavrić je zadobio smrtonosne ubode i hitno je prebačen u Opštu bolnicu Novi Pazar, gdje je, uprkos naporima ljekara, podlegao povredama.

Pored njega, u tučnjavi su povrijeđeni i J. E. (17), M. S. (19) i M. H. (18), koji su hospitalizovani i nalaze se van životne opasnosti.

Prevezena u bolnicu

Na snimcima s mjesta događaja vidi se kako povrijeđeni mladići leže na trotoaru, dok prolaznici pružaju pomoć do dolaska Hitne pomoći koja ih je prevezla u bolnicu.

Policija je brzo reagovala i privela maloljetnog K. A. (16), koji se tereti da je zadao smrtonosne ubode, i G. S. (17). Za još dvojicom učesnika, Z. S. (16) i B. S. (17), intenzivno se traga.

Kako pojedini mediji pišu, osumnjičeni su već poznati policiji zbog nasilničkog ponašanja.

Mirza Mavrić je juče sahranjen u rodnom mjestu Batraga.

– Bio je mirno i fino dijete. Nismo vjerovali kada smo čuli. Ne možemo da shvatimo da ga više nema – izjavile su komšije za Senzor, očajni zbog gubitka koji se nije mogao izbjeći.

