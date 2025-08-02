Stravična tragedija u Hrvatskoj: Rafalom iz automatske puške ubio mlađeg muškarca

Mlađi muškarac ubijen je automatskom puškom sinoć u Bereku, u Hrvatskoj. Kako prenosi Moj Portal, Berek i okolica puni su policije i vojske.

- Sve se dogodilo noćas. Ubica je izgubio kontrolu jer mu je ubijeni mladić D. J. preoteo djevojku, pa se odlučio na ovaj strašan čin. Šuma je puna vojske sa puškama. Kod djevojke s kojom je bio ubijeni, sve je puno policije. Ona je navodno pobjegla kod komšija kada se to dogodilo, a on je pucao po kući - priča izvor Jutarnjeg.

Kako kaže, kod groblja se nalazi hitna pomoć i tri policijska kombija, ima pedesetak policajaca s puškama.

- Policija je noćas oko 22:37 sati zaprimila dojavu kako muškarac u mjestu Berek puca iz vatrenog oružja te je jedna osoba usmrćena. Zbog sumnje u nasilnu smrt na mjestu događaja uviđajem rukovodi dežurna odvjetnica Županijskog odvjetništva u Bjelovaru u saradnji s policijom, te će više informacija biti poznato po okončanju očevida koji je trenutno u toku - saopćila je policija.