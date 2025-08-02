Djevojčice u centru grada snimile pedofila: Vidjele smo šta je radio rukama u predjelu intime, dok nas je gledao

Jedna djevojčica iz Šapca sa drugaricom je doživjela incident tokom boravka na starom gradu.

Kako prenosi Telegraf.rs, sudeći po svjedočenju djevojčica, muškarac srednjih godina se približio njihovom mjestu u šumici i potom se ponašao krajnje neprimjereno, što je kod djevojčica izazvalo strah i nelagodnost.

- Drugarica i ja smo na starom gradu i sada smo sjele u onu šumicu na ulazu. Pet minuta poslije došao je neki čovjek i sjeo malo dalje od nas. Nas dvije smo kupile neke grickalice da isprobamo i sve je bilo super, smijale smo se i sve. Dok u jednom trenutku nisam pogledala u tog čovjeka i vidjela da radi nešto rukama na privatnim dijelovima – navela je autorica poruke.

Kako se dalje navodi, djevojčice su zatečene ostale na istom mjestu još neko vrijeme, pokušavajući da procjene situaciju. Kada su shvatile ozbiljnost ponašanja muškarca, odlučile su da napuste prostor i da se vrate drugim putem, u strahu da ih ne uslika ili isprati.

- Nama se ovo prvi put desilo, tako da vam pišem i poslat ću snimak kako bi se svako njega klonio i nešto preduzeo – dodaje djevojčica.

U opisu objave, Vesti Šabac su naglasile da često dobijaju poruke ovog tipa, uglavnom od djevojaka koje u javnim prostorima primjećuju sumnjiva ili uznemirujuća ponašanja pojedinaca.