Djevojčice u centru grada snimile pedofila: Vidjele smo šta je radio rukama u predjelu intime, dok nas je gledao

Dok u jednom trenutku nisam pogledala u tog čovjeka i vidjela da radi nešto rukama na privatnim dijelovima, kaže autorica poruke

Djevojčice su zatečene ostale na istom mjestu još neko vrijeme, pokušavajući da procjene situaciju.

A. O.

2.8.2025

Jedna djevojčica iz Šapca sa drugaricom je doživjela incident tokom boravka na starom gradu.

Kako prenosi Telegraf.rs, sudeći po svjedočenju djevojčica, muškarac srednjih godina se približio njihovom mjestu u šumici i potom se ponašao krajnje neprimjereno, što je kod djevojčica izazvalo strah i nelagodnost.

- Drugarica i ja smo na starom gradu i sada smo sjele u onu šumicu na ulazu. Pet minuta poslije došao je neki čovjek i sjeo malo dalje od nas. Nas dvije smo kupile neke grickalice da isprobamo i sve je bilo super, smijale smo se i sve. Dok u jednom trenutku nisam pogledala u tog čovjeka i vidjela da radi nešto rukama na privatnim dijelovima – navela je autorica poruke.

Kako se dalje navodi, djevojčice su zatečene ostale na istom mjestu još neko vrijeme, pokušavajući da procjene situaciju. Kada su shvatile ozbiljnost ponašanja muškarca, odlučile su da napuste prostor i da se vrate drugim putem, u strahu da ih ne uslika ili isprati.

- Nama se ovo prvi put desilo, tako da vam pišem i poslat ću snimak kako bi se svako njega klonio i nešto preduzeo – dodaje djevojčica.

U opisu objave, Vesti Šabac su naglasile da često dobijaju poruke ovog tipa, uglavnom od djevojaka koje u javnim prostorima primjećuju sumnjiva ili uznemirujuća ponašanja pojedinaca.

Screenshot

- Da li je to negdje opravdano ili možda imamo samo neko lice koje prodaje da ne navodimo već šta – svi znaju? Takva lica su nervozna, u panici, osvrću se oko sebe, svakog gledaju. Ili u krajnjem slučaju – ne mora to da bude - naveli su iz administratori, uz poziv pratiocima da podijele svoja iskustva i savjete za ovakve situacije.

- Imaju kamere na Kajak klubu, na Alaskoj, na Splavu, kod Zareta, kod BataBola, u BeachBar-u, Bora Bora baru kao i gradske kamere od tvrđave, kupališta i tobogana, prijavite policiji manijaka i prepustite po službenoj duznosti da ga otkriju i neutrališu. Danas je bio bezazlen i neprijatan, sutra će silovati nečije dijete. Dužnost svakog od nas je da prijavimo manijake. Svaka čast za hrabrost djevojke. Ali ništa nećete postići ako neko ne završi situaciju prijavom MUP-u. Zauzeće se ljudi 100 posto. Svi imamo kćerke, sestre, unuke. Ako nešto treba oko skidanja snimaka sa video nadzora nabrojanih, slobodno me kontaktirajte. Sretno i hrabro - bio je jedan od komentara, prenosi Telegraf.rs.

