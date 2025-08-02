U nastavku suđenja Šljiviću optuženom za ubistvo svjedočili policajci: Sadiković majicom zaustavljao krv koja mu je šikljala iz ubodne rane

Više od četiri sata u petak je u Kantonalnom sudu u Mostaru trajalo ročište u predmetu protiv Adnana Šljivića (38) iz Mostara optuženog za ubistvo Denisa Sadikovića (35) iz Sarajeva koje se dogodilo u Kazneno-popravnom zavodu (KPZ) Mostar, 27. oktobra prošle godine oko 21,30 sati, a u kojem su se obojica nalazili na izdržavanju zatvorske kazne.

U nastavku glavnog pretresa, uz pojačano prisustvo sudske policije, svjedočili su zatvorski policajci Ibrahim Kasumović, Bojan Pantić i Ante Bušić koji su u večeri ubistva radili noćnu smjenu te osuđenik Robert Rašić. Policajci su naveli da je po dolasku na smjenu situacija na Kolektivu 1 bila potpuno normalna te da ništa nije ukazivalo na to da će doći do neželjene situacije.

Kasumović je ispričao da su oko 21 sat krenuli s raportom, a nakon nekih pola sata su čuli užurban hod. Kazao je da je pogledao u monitor videnadzora u kancelariji koja se nalazi do Kolektiva 1, gdje je uočio veću grupu osuđenika kako koračaju prema toaletu.

Krv po podu

Odmah je, rekao je, krenuo prema toaletu, a za njim Pantić, koji mu je bio podrška, dok je Bušić ostao na vratima Kolektiva kako to nalaže procedura.

- Unutar toaleta nalazim osuđenika Šljivića, koji mi je bio leđima okrenut, prolazim kraj njega i vidim krv po podu. U tom trenutku vidim da Šljivić drži oštar predmet u ruci i da se okreće prema osuđenicima koji su stajali ispred, psujući im majku i govoreći: „Hajte sada svi Sovići, krenite na mene“. Pošto sam vidio da drži oštar predmet, naredio sam mu povišenim tonom da ga baci, što je on odmah uradio - kazao je svjedok. Na upit tužioca Tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona, Sanela Pajevića, da li zna zbog čega je Šljivić izgovorio rečenicu u kojoj spominje Soviće, Kasumović je odgovorio da je Sadikovićev nadimak bio „Sova“.

Objasnio je da je unutar toaleta s lijeve strane vidio osuđenika Sadikovića kako drži majicu na desnoj strani svog vrata. Međutim, naveo je, on nije mogao da zaustavi krv koja je šikljala iz ubodne rane.

- Pokušao sam da mu zatvorim tu ranu, prvo sam stavio prst, a onda sam ubacivao tu majicu. Znam da je kolega Pantić Šljivića stavio pod kontrolu, a odmah smo tražili pojačanje i pozvali Hitnu - rekao je Kasumović.

On je sa Sadikovićem, cijelo vrijeme mu držeći prst na ubodnoj rani, u vozili Hitne pomoći otišao do CUM-a SKB-a Mostar, gdje je još, kako je kazao, bio svjestan. Međutim, Sadiković je podlegao u 21.55 sati. Naglasio je da mu Sadiković ništa nije uspio reći u vremenu koje je s njim proveo do odlaska na CUM.

Tokom unakrsnog ispitivanja izjavio je da osuđenici mogu koristiti prostor hodnika od raporta do povečerja u sklopu dnevnog boravka. Na upit advokata Branka Karadeglića kazao je kako nije čuo priču da je oštećeni prijetio optuženom. Naglasio je da Šljivić nije imao problema unutar Kolektiva, ali da su imali upozorenje da se ne smije susresti sa Sadom Đugumom jer je u predmetu protiv njega bio svjedok.

Naredio mu da baci nož

Pantić, koji je šef smjene u KPZ-u Mostar, potvrdio je da je Kasumović Šljiviću naredio da baci nož, nakon čega ga je on izveo sa odjela i predao ga policajcu koji im je stigao kao pojačanje, a koji ga je potom odveo u samicu. Rekao je da je vikao na ostale osuđenike da se povuku u svoje sobe. Naveo je da je, nakon uviđaja, slikao povredu prsta koju je imao Šljivić, ali se nije mogao sjetiti na kojoj je ruci bila. I on je potvrdio da je Šljivić bio korektan osuđenik.

Bušić je naveo da je Kasumović izveo oštećenog Sadikovića sa osuđenikom Malikom Husićem, a tokom svjedočenja su prikazani snimci videonadzora sa odjela Kolektiva 1 na kojima je vidljivo sve što su njih trojica izjavili tokom svjedočenja. Svi su kazali da ne znaju kako je Šljivić došao do preklopnog noža, čija je dužina 15 centimetara.

Osuđenik Rašić je izjavio da je tokom davanja iskaza policiji i u Tužilaštvu bio nadrogiran te da se ničega ne sjeća. Međutim, tužilac Pajević je predočio njegove iskaze i uložio ih u spis. Rašić je potvrdio da su oštećeni i optuženi imali sukob, čiju pozadinu ne zna. Također, prikazani su snimci koji datiraju na dan ubistva, kada se, prema optužnici u 16,40 sati Sadiković verbalno sukobio sa Šljivićem tako što je ušao u njegovu sobu i izrekao mu određene prijetnje. Na tim snimcima se vidi Sadiković kako stoji na vratima u pratnji još tri osuđenika, među kojima je i Rašić. Međutim, on je rekao da ne zna zbog čega je Sadiković prijetio Šljiviću.

Ovo ročište su obilježile i nekolike pauze, a prva je data nakon što je Karadeglić na samom početku tražio izuzeće predsjednice Sudskog vijeća, Danijele Dalipagić-Rizvanović, jer je, kako je naveo bila u Vijeću koje je odlučivalo o pritvoru njegovog branjenika i produženju pritvora, kao i da je izvršila uvid u izjave svjedoka.

Odbijen zahtjev

Njegov zahtjev je odbijen nakon sjednice Sudskog vijeća koje je o tome odlučivalo, a Dalipagić-Rizvanović je Karadegliću uputila kritiku, kazavši da mu je kao braniocu optuženog prilikom određivanja pritvora i produženja bilo jasno ko je i kada učestvovao u tim procesima. Također, navela je da na prethodnom ročištu nije imao prijedlog za izuzećem niti primjedbu na sastav Vijeća, premda je za to pitan.

- To Sud nalazi kao potpunu zloupotrebu procesnog prava i kao postupke koji su očigledno upravljeni na odugovlačenje postupka. Neću vas sada kazniti, kao Sudsko vijeće i ja, kao predsjednica, bit ćemo korektni. Ali, sljedeći put bude li ovakvih radnji koje se mogu ocijeniti da vode kao odugovlačenju postupka, bit ćete kažnjeni. To vam je upozorenje i važi za razne egzibicije koje budu upravljene u tom pogledu - oštro je upozorila predsjednica Vijeća.