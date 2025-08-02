U Sarajevu 1.727 vozača vozilo pijano, a 19 pozitivno na drogu

Na sarajevskim ulicama u periodu od januara do juna ove godine policijski službenici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo prilikom kontrole zatekli su 1.727 vozača za koje je utvrđeno da upravljaju motornim vozilom pod dejstvom alkohola i oni su sancionisani. Čak 14 saobraćajnih nezgoda je uzrokovano upravljanjem vozilom pod dejstvom alkohola

Također, u istom periodu tekuće godine, zbog sumnje da upravljaju motornim vozilom pod djejstvom opojne droge kontrolisana su 334 vozača. Njih 314 je odbilo testiranje, dok je 19 vozača testirano i svi su bili pozitivni.

Podvrgavanje kontroli

Kako je rečeno za „Dnevni avaz“ iz MUP-a Kantona Sarajevo, shodno odredbama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH, ovlašteno lice može vozača ili vozača-instruktora podvrgnuti kontroli pomoću odgovarajućih sredstava i aparata, ili ga uputiti na stručni ljekarski pregled radi provjeravanja ima li alkohola u organizmu ili pokazuje li znakove poremećenosti izazvane djelovanjem alkohola, odnosno je li pod djelovanjem opojnih droga ili psihoaktivnih lijekova na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje.

Vozač ili vozač-instruktor dužan je pristupiti ispitivanju, odnosno stručnom pregledu na koji je upućen, dodaju.

Procedura testiranja

Standardna procedura testiranja vozača na prisustvo alkohola obavlja se tako što kada je alkotest spreman za upotrebu, na isti se postavlja higijenski usnik, putem kojeg testirano lice kontinuirano u uređaj puše, odnosno unosi uzorak daha iz organizma, nakon čega alkotest uređaj analizira uzorak daha. Kako navode iz MUP-a KS, kada je analiza gotova, na displeju uređaja bit će prikazan rezultat izvršenog alkotestiranja. Navedeni rezultat testiranja se pomoću printa i verifikuje potpisom testirane osobe.

- Procedura testiranja vozača na prisustvo opojnih droga je sljedeća: Uzima se uzorak salive-oralne tekućine, uzimačem uzorka i kada se uzme potrebna količina uzorka, testna kaseta s uzorkom postavlja se u analizator i analizator automatski pokreće analizu. Analizator po završetku analize prikazuje na zaslonu uređaja rezultate za svaku testiranu tvar. Navedeni rezultat testiranja se printa i verifikuje potpisom testirane osobe – navedeno je za naš medij.

Policijski službenici Jedinice za saobraćaj, alkotestiranje vozača vrše pomoću alkotest uređaja marke „AlcoQuant 6020 plus“, dok se testiranje vozača na prisustvo opojnih droga vrši pomoću uređaja „Dräger DrugTest 5000“.

Kažnjavanje nesavjesnih vozača

- Novčanom kaznom u iznosu od 400,00 KM do 1000,00 KM kaznit će se za prekršaj vozač ili instruktor vožnje koji odbija da se obavi ispitivanje pomoću odgovarajućih sredstava i aparata ili stručni pregled radi provjeravanja da li ima alkohola u organizmu ili da li pokazuje znake poremećenosti izazvane djejstvom alkohola, odnosno da li se nalazi pod djejstvom opojnih droga ili lijekova na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje. Za prekršaj vozaču ili instruktoru vožnje uz kaznu izreći će se zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od dva mjeseca do šest mjeseci i dva kaznena boda. Za prekršaje kojim je izazvana saobraćajna nezgoda, učinilac će se kazniti novčanom kaznom u iznosu od 1000 KM do 5000 KM, a vozaču će se uz kaznu izreći zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od šest mjeseci – navedeno je iz MUP-a.

Ovlaštena osoba, na licu mjesta privremeno će oduzeti vozačku dozvolu i isključiti iz saobraćaja vozača.