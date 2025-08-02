Detalji jezivog zločina u Hrvatskoj: Ubio novog partnera bivše djevojke, sve najavio na TikToku

Završen je uviđaj na mjestu stravičnog ubistva u Bereku kod Garešnice gdje je muškarac rafalnom paljbom ubio mladića (20), novog partnera svoje bivše djevojke.

Policija se oglasila saopštenjem.

- Uviđajem na mjestu događaja utvrđeno je kako je 44-godišnji muškarac, u porodičnoj kući u Bereku, upotrebom vatrenog oružja usmrtio 20-godišnjeg muškarca. Nakon toga, iz istog oružja ispalio je više hitaca prema drugoj porodičnoj kući, pri čemu nije bilo povrijeđenih osoba - javljaju iz policije.

Intenzivna potraga

Dodaju kako se počinilac potom dao u bijeg, a policija je odmah poduzela sve potrebne operativne i taktičke mjere i radnje.

- Na teren su upućene sve raspoložive policijske snage, uključujući i specijalizovane jedinice. Nakon višesatne intenzivne potrage i pretrage užeg i šireg područja, muškarca su uhapsili pripadnici Antiterorističke jedinice Lučko. Nad njim je u toku kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje krivičnih djela s elementima nasilja - stoji u saopštenju.

Naloženo sprovođenje obdukcije

Županijsko državno tužilaštvo u Bjelovaru naložilo je sprovođenje obdukcije nad tijelom preminule osobe, a policija u saradnji sa Županijskim državnim tužilaštvom u Bjelovaru nastavlja s intenzivnim kriminalističkim istraživanjem. Više informacija bit će poznato nakon dovršetka svih izvida i potrebnih dokaznih radnji.

- Uloga policije u ovakvim izvanrednim situacijama je ključna - brzom reakcijom, koordiniranom akcijom i profesionalnim pristupom, spriječene su daljnje tragične posljedice, a osumnjičeni je uspješno lociran i priveden - zaključuju iz Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske.

Komšija je za "HRT" rekao da ranije nisu imali problema vezanih za aktere ove tragedije.

- Šta reći? Jesam prvi komšija, čuo sam pucnjavu, čuo sam da se nešto dešava. Međutim, nije za izlaziti vani kad je pucnjava, zvali smo policiju i policija je odradila svoj dio posla. Mi nikad nismo imali problema s njima, ja ne mogu bilo šta reći po tom pitanju. Da je bilo problema, da se naslućivalo da je bilo što, sigurno bi prije reagovali - kazao je.

Dodao je:

- Dobro, čuli smo od prije zadnjih mjesec dana da se rastaju on i ona. E sad, ko kud što ide, sve dalje detalje nismo znali niti nas je previše zanimalo - kaže za "HRT" Mato Tonković, komšija i načelnik općine Berek.

Ubica zločin najavio na TikToku

Ubica je svoj čin najavio na društvenim mrežama. Snimao se dok je vozio prema mjestu zločina slušajući narodnu muziku, a u jednom trenutku izgovorio je: "Game over, danas je game over", naglo ubrzao automobil i vozio i do 170 km/h. Snimak je objavio na TikToku.

Nekoliko sati kasnije hicima iz automatske puške ubio je mlađeg muškarca jer, prema neslužbenim informacijama, nije mogao podnijeti što je njegova bivša partnerka sada s njim. Djevojka je tokom pucnjave uspjela pobjeći i pozvati policiju.

Detalji hapšenja

Hapšenje je sprovedeno nakon višesatne potrage u kojoj su policajci naoružani dugim cijevima pretraživali okolna sela i šume sve do tri sata ujutro. Akciju su vodili pripadnici Antiterorističke jedinice Lučko.

Jedan svjedok opisao je kako je žena pobjegla kod komšije dok je napadač pucao po kući. "Kod groblja je bila hitna pomoć i tri policijska kombija, a na terenu je bilo oko 50 policajaca s puškama", rekao je drugi mještanin.

Ljubomora kao motiv

Prema neslužbenim informacijama, motiv ubistva je ljubomora. Napadač je bivši nevjenčani suprug žene koja živi u kući u kojoj se dogodilo ubistvo. Nakon što je ona na društvenim mrežama objavila fotografiju s novim partnerom, bivši partner je upao u kuću s automatskom puškom i ispalio više hitaca.

Mještani Bereka kažu da ovakav zločin ne pamte. "Godinama su živjeli zajedno i činilo se da nemaju problema. Svi smo u šoku", rekla je jedna stanovnica.

Uviđaj i kriminalističko istraživanje još traju, a detalji će biti poznati nakon završetka svih izvida, navodi "Index".