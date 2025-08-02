Pojavio se snimak ubice prije krvavog pira: Vozio automobil 170 km na sat, odvrnuo Topalka i poručio da je "danas game over"

Pucnji, policijske sirene, Hitna pomoć, a na kraju i specijalci Antiterorističke jedinice Lučko... Svemu tome su tokom noći s petka na subotu svjedočili mještani Bereka, slikovitog mjesta u Moslavini, smještenog na pola puta između Bjelovara i Garešnice, piše Index.hr.

Mirnu večer u Bereku, nakon 22 sata, prekinuli su pucnji iz bijele kuće u samom centru sela. Vlasnica kuće u panici je istrčala van i sklonila se kod komšija, kojima je ispričala da je njen bivši suprug M.H. (44) upravo ubio njenog novog partnera D.Z. (20).

Policija je dojavu o pucnjavi u Bereku zaprimila u 22:37 sati.

Opsežna potraga

– Policija je zaprimila dojavu da muškarac u mjestu Berek puca iz vatrenog oružja te da je jedna osoba usmrćena – saopćili su rano u subotu iz Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske.

Prije dolaska prvih policijskih ekipa iz Bjelovara, u Bereku se i dalje odvijala prava drama. Prema riječima očevidaca, nakon što je ubio suparnika, ubica je krenuo prema kući u kojoj se nalazila njegova bivša partnerica i počeo lupati po vratima, ali ga ukućani nisu pustili unutra. Zatim je na kratko nestao, pa se ponovo vratio i opet pucao, nakon čega mu se izgubio svaki trag.

Uslijedila je opsežna policijska potraga u kojoj su učestvovale sve raspoložive lokalne policijske snage, uz podršku iz Zagreba. Potražne ekipe, predvođene specijalcima iz Antiterorističke jedinice Lučko, pretraživale su šume i polja u okolini Bereka i okolna sela, uključujući i ono u kojem je ubica živio nakon prekida veze. Potraga je urodila plodom oko 3 sata ujutro, kada je ubica pronađen i priveden.

Zločin najavio na mrežama

Čini se da je ljubomorni muškarac pažljivo isplanirao zločin koji je na kraju i počinio. Štaviše, zločin je najavio i na društvenim mrežama. Prije nego je upao u kuću bivše partnerice, objavio je video u kojem se, kako se čini, vozi prema mjestu zločina. U autu je slušao narodnu muziku s ljubavnom tematikom. U jednom trenutku izgovara: "Danas je game over", nakon čega naglo ubrzava vožnju na preko 150 kilometara na sat.

Poznanici i ubice i ubijenog kažu da su se njih dvojica poznavala i intenzivno družila posljednjih nekoliko mjeseci. Prema riječima jednog stanovnika Garešnice koji ih poznaje, ubica je nedavno radio građevinske radove na kući ubijenog.

– Uređivao mu je kupatilo, a s njim je često dolazila i njegova partnerica – ispričao je svjedok za Moj Portal.

Pošto su mnogo vremena provodili zajedno, s vremenom se, prema svjedočenju mještana, razvila ljubavna veza između Berečanke i mladog Garešničanina. Zbog toga je ona prije otprilike dvije sedmice bivšem partneru, s kojim je bila deset godina u vezi, rekla da ga ostavlja.

Ranije poznati policiji

– To mu je jako teško palo. Morao je da se iseli iz kuće u kojoj su godinama živjeli, srušio mu se cijeli svijet – kaže poznanik.

Navodno je ostavljeni muškarac već ranije prijetio bivšoj partnerici i njenom novom partneru, a razum je potpuno izgubio kada je ona u petak navečer na društvenim mrežama objavila zajedničku fotografiju s novom ljubavi.

– Očito ga je to dotuklo i odlučio se na stravičan čin – dodaje isti izvor.

Kako nezvanično saznaje Moj Portal, ubistvo je počinio automatskom puškom, za koju nije mogao imati dozvolu, jer se takvo oružje koristi isključivo u vojsci i policiji. Također, policija je i ranije imala posla s njim zbog prevara.

Policiji je bio poznat i ubijeni mladić, koji je, prema nezvaničnim informacijama Moj Portala, bio povezan s tzv. traktorskom bandom, grupom koja se mjesecima dovodi u vezu s prevarama građana širom središnje Hrvatske. Još krajem 2024. godine, protiv više osoba s područja Garešnice, uključujući navodno i ubijenog, podignuta je optužnica.

Selo u šoku

Dan nakon brutalnog ubistva, mještani Bereka su još uvijek u šoku.

– Niko ne može da vjeruje da se ovako nešto dogodilo u našem malom mjestu. S tim ljudima nikada nije bilo problema, nisu se ni svađali, živjeli su kao i svi mi. Iznenadili smo se kad smo čuli da su se razišli, jer su godinama bili zajedno. Ali da će se ovako nešto desiti... To niko nije mogao ni sanjati – rekla je jedna mještanka Bereka.

Nakon što je završen uviđaj na mjestu tragedije, Županijsko državno tužilaštvo u Bjelovaru naložilo je provođenje obdukcije nad tijelom ubijenog, dok policija u saradnji s tužilaštvom nastavlja intenzivnu kriminalističku istragu. Više informacija bit će poznato nakon što se završe svi izvidi i neophodne dokazne radnje – poručeno je iz policije.