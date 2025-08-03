Raspisana potraga na području BiH: Policija i dalje traga za mladićem koji je pucao ispred ugostiteljskog objekta u Visokom

Intenzivna potraga za muškarcem koji je preksinoć pucao iz vatrenog oružja ka drugoj osobi ispred ugostiteljskog objekta na području Visokog i dalje traje, potvrđeno je za portal „Avaza“.

- Još uvijek nije uhapšen. Traje intenzivna potraga. Traga se na području čitave BiH, raspisana je potraga. Sve agencije na području BiH imaju aktuelnu potragu. Bilo ko da ga kontroliše na području BiH, lišit će ga slobode – rečeno je za portal „Avaza“ jutros iz Operativnog centra MUP-a Zeničko-dobojskog kantona.

Osoba na koju je pucano nije zadobila povrede, rečeno nam je iz policije.

Izvršen pretres kuće

Podsjetimo, kako smo sinoć objavili, riječ je o mladiću inicijala S.N. (1996.) iz Visokog. On se sumnjiči da je upotrijebio vatreno oružje u pravcu K.A. (1994.) iz Visokog.

Pripadnici Specijalne policijske jedinice Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova ZDK u koordinaciji sa službenicima Policijske stanice Visoko pretražili su teren radi lociranja osobe u bjekstvu. Također, službenici Policijske stanice Visoko u koordinaciji sa službenicima Sektora kriminalističke policije, na osnovu naredbe Općinskog suda u Visokom, izvršili su pretres kuće i pomoćnih objekata u ulici Muftije Numanagića u Visokom, koje koristi osumnjičena osoba.

Zaprimljena prijava

Policijska stanica Visoko zaprimila je telefonsku prijavu K.A. (1994.) iz Visokog da je u pravcu njega S.N. iz Visokog upotrijebio vatreno oružje, preksinoć ispred ugostiteljskog objekta na području Visokog.

Policijski službenici utvrdili su potom, na mjestu događaja, da je S.N. (1996.) u tom periodu bio ispred ugostiteljskog objekta vlasništvo D.A. iz Visokog te da je tom prilikom iz puške ispalio nekoliko hitaca u pravcu K.A. potom i pobjegao u pravcu ulice Pašagića. S.N. je ponovo ispalio tri hica u pravcu K.A., da bi se zatim trčećim korakom udaljilo u nepoznatom pravcu. Tokom uviđajnih radnji, pronađene su čahure i drugi tragovi i dokazi koji su fotografisani i izuzeti sa mjesta događaja, paralelno sa tim aktivnostima obavljeni su razgovori sa očevicima i svim drugim osobama koje su raspolagale određenim saznanjima.