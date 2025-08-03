OGLASILA SE POLICIJA

Stravična nesreća u bh. gradu: Poginuo vozač Yamahe

U nesreći je učestvovao automobil BMW kojim je upravljala osoba S.P. iz Bijeljina i motocikl Yamahe kojim je upravljala osoba D.S. iz Ugljevika

Jedna osoba poginula u nesreći.

A. O.

3.8.2025

Jedna osoba poginula je u stravičnoj nesreći koja se desila jučer na obilaznici kod Bijeljine.

Naime, u nesreći je poginuo vozač Yamahe. Iz Policijske uprave Bijeljina su saopćili da se nesreća dogodila oko 20:50 sati.

- U nesreći je učestvovao automobil BMW kojim je upravljala osoba S.P. iz Bijeljina i motocikl Yamahe kojim je upravljala osoba D.S. iz Ugljevika koja je smrtno stradala.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina, a uviđaj lica mjesta su obavili policijski službenici Policijske stanice za sigurnost saobraćaja Bijeljina, naveli su iz policije.

# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
# BIJELJINA
