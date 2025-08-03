Medicinski tehničar u zatvoru u Bijelom Polju pao zbog kokaina, pa pokušao pobjeći u BiH

Milisav Božović, medicinski tehničar zaposlen u bjelopoljskom zatvoru, uhapšen je zbog prodaje kokaina, saopšteno je iz Uprave policije Crne Gore.

Kako se navodi u saopštenju, policija je kontrolisala vozilo kojim je upravljao D.R. i tom prilikom je kod njega pronašla manju količinu kokaina.

- Preduzimajući dalje operativne i kriminalističke mjere i radnje policijski službenici su došli do saznanja da je ovom licu predmetnu opojnu drogu prodao M.B, operativno interesantno lice, zaposlen na poslovima medicinskog tehničara u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija – Bijelo Polje. Izvršen je pretres stana koji M.B. koristi i za njim je raspisana lokalna potraga, nakon čega je lociran i zaustavljen na graničnom prelazu Sitnica, prilikom pokušaja prelaska državne granice sa Bosnom i Hercegovinom - kazali su iz policije.

Granična policija predala je Božovića Odjeljenju bezbjednosti Bijelo Polje na dalje postupanje, da bi zatim državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju naložio da se on liši slobode zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Iz policije su kazali da će protiv D.R. biti podnijeta prekršajna prijava zbog sumnje da je počinio prekršaj iz Zakona o sprečavanju zloupotrebe droga.