Medaga Ganibegović prvi put došao na koridu, ubio ga razjareni bik

Velika tragedija dogodila se jučer u Donjem Vakufu kada je muškarca bik udario rogom nakon čega je nesretni čovjek na putu do bolnice preminuo.

Medaga Ganibegović iz Austrije navodno je došao prvi put na ovaj događaj, i ne sanjajući šta će mu se dogoditi.

Išli ka kamionu

Korida se održavala u Kutanji kod Donjeg Vakufa, a sve se odigralo u neposrednoj blizini.

Kako je za „Dnevni avaz“ izjavio Azem Čauš, koji je voditelj koride, ovo se nije desilo u samoj areni, nego je vlasnik bika nakon borbe vodio ga prema kamionu.

Tom prilikom je naišao prolaznik kojeg je bik udario rogom i on je podlegao povredama. Kako je izjavio Čauš, prolaznik je naišao kada se sve desilo.

Ubod u arteriju

- Nije se desilo na koridi, već 500 metara od arene. Čovjek je ušao u prostor gdje se naplaćuju karte, a vlasnik je vodio bika do kamiona nakon što je završio borbu, do prikolice. Oni su se susreli, bik je okrenuo glavu i udario ga gdje nije trebao. Pogodio ga je u arteriju i čovjek je iskrvario na putu bolnice – kazao je za naš medij Čauš.

Kako Čauš saznaje, muškarac je prvi put došao na koridu, a inače je austrijski penzioner.

- Ovo je neodgovornost vlasnika bika prilikom odvođenja i dovođenja do arene – izjavio je Čauš.