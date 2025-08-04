Ovo više nije normalno: Rođena kćerka iskasapila oca nožem, krv šikljala

Jezivo ubistvo dogodilo se u subotu u kući u Zemunu kada je kći nožem izbola oca koji je na putu do bolnice umro.

Po nalogu Višeg javnog tužioca u Beogradu tijelo V.V. (84) poslano je na obdukciju.

Kako neslužbeno saznaje Telegraf.rs, Z.P. (54) uzela je kuhinjski nož i počela povrijeđivati sebe. Nesretni čovjek, u namjeri da je spriječi, došao je u sukob s njom. Neslužbeno, ona ga je ubola u vrat i trbuh. V.V. je umro na putu do bolnice.

Z.P. je osumnjičena za ubistvo, ali zbog lošeg psihičkog stanja smještena je na kliniku "Dr. Laza Lazarević". Neslužbeno, ona je u bolnicu primljena s posjekotinama po rukama.

Istragu vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu. Prema riječima susjeda, zločin se dogodio prije dva dana oko podneva.