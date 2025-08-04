Pojavio se snimak vatrenog obračuna u Visokom: Nizar pucao na Asima

Nakon što je 1. avgusta 2025. godine došlo do upotrebe vatrenog oružja ispred ugostiteljskog objekta "Insomnia” u Visokom, na društvenim mrežama pojavio se uznemirujući snimak incidenta.
Prema saznanjima, riječ je o obračunu kriminalnih lica koja su od ranije poznata policijskim službenicima. U pucnjavi su učestvovali Nizar Selimović i Asim Krasnić, dok su sigurnosne kamere zabilježile trenutke napada.
Prema nezvaničnim informacijama, pucnjava se čula i prethodnog dana, 2. avgusta, oko 16:45 ispred objekta “Siir”, gdje je Asim Krasnić pucao na Adnana Sirću. Nakon toga su i Asim i Nizar pobjegli s mjesta događaja.
Policija je odmah formirala specijalne timove za lociranje osumnjičenih, dok je razlog obračuna i dalje nepoznat.
- Nakon pucnjave, u dežurnoj službi Policijske stanice Visoko zaprimljena je telefonska prijava lica K.A., rođenog 1994. godine, iz Visokog, u kojoj je navedeno da je u njegovom pravcu upotrijebljeno vatreno oružje od strane lica S.N. - saopćeno je iz policije.
Provedenim radnjama na licu mjesta utvrđeno je da je lice S.N. (1996.) ispred caffe bara “Lucky” iz puške ispalilo više hitaca u pravcu K.A., koji je potom pobjegao prema ulici Pašagića, a S.N. je potom ispalio još tri hica i udaljio se u nepoznatom pravcu.
Tokom uviđaja pronađene su čahure, tragovi i dokazi, a paralelno su obavljeni razgovori sa svjedocima. Na teren su odmah upućeni pripadnici Specijalne policijske jedinice MUP-a ZDK, po naređenju komesara Admira Gazića.
Izvršen je i pretres kuće u ulici Muftije Numanagića, koju koristi osumnjičeni. Raspisana je potraga za S.N., a sve agencije su upoznate s predmetom.
Policija je poručila da je u pitanju „izolovan incident između kriminogenih lica“, ali da se poduzimaju sve mjere s ciljem dokumentovanja okolnosti i brzog lišavanja slobode osumnjičenog.