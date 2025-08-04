Pojavio se snimak vatrenog obračuna u Visokom: Nizar pucao na Asima

Nakon što je 1. avgusta 2025. godine došlo do upotrebe vatrenog oružja ispred ugostiteljskog objekta "Insomnia” u Visokom, na društvenim mrežama pojavio se uznemirujući snimak incidenta.

Prema saznanjima, riječ je o obračunu kriminalnih lica koja su od ranije poznata policijskim službenicima. U pucnjavi su učestvovali Nizar Selimović i Asim Krasnić, dok su sigurnosne kamere zabilježile trenutke napada.

Prema nezvaničnim informacijama, pucnjava se čula i prethodnog dana, 2. avgusta, oko 16:45 ispred objekta “Siir”, gdje je Asim Krasnić pucao na Adnana Sirću. Nakon toga su i Asim i Nizar pobjegli s mjesta događaja.