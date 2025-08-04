Pojavio se snimak vatrenog obračuna u Visokom: Nizar pucao na Asima

Riječ je o obračunu kriminalnih lica koja su od ranije poznata policijskim službenicima

crna hronika

A. H. K.

4.8.2025

Nakon što je 1. avgusta 2025. godine došlo do upotrebe vatrenog oružja ispred ugostiteljskog objekta "Insomnia” u Visokom, na društvenim mrežama pojavio se uznemirujući snimak incidenta.

Prema saznanjima, riječ je o obračunu kriminalnih lica koja su od ranije poznata policijskim službenicima. U pucnjavi su učestvovali Nizar Selimović i Asim Krasnić, dok su sigurnosne kamere zabilježile trenutke napada.

Prema nezvaničnim informacijama, pucnjava se čula i prethodnog dana, 2. avgusta, oko 16:45 ispred objekta “Siir”, gdje je Asim Krasnić pucao na Adnana Sirću. Nakon toga su i Asim i Nizar pobjegli s mjesta događaja.

Policija je odmah formirala specijalne timove za lociranje osumnjičenih, dok je razlog obračuna i dalje nepoznat.

- Nakon pucnjave, u dežurnoj službi Policijske stanice Visoko zaprimljena je telefonska prijava lica K.A., rođenog 1994. godine, iz Visokog, u kojoj je navedeno da je u njegovom pravcu upotrijebljeno vatreno oružje od strane lica S.N. - saopćeno je iz policije.

Provedenim radnjama na licu mjesta utvrđeno je da je lice S.N. (1996.) ispred caffe bara “Lucky” iz puške ispalilo više hitaca u pravcu K.A., koji je potom pobjegao prema ulici Pašagića, a S.N. je potom ispalio još tri hica i udaljio se u nepoznatom pravcu.

Tokom uviđaja pronađene su čahure, tragovi i dokazi, a paralelno su obavljeni razgovori sa svjedocima. Na teren su odmah upućeni pripadnici Specijalne policijske jedinice MUP-a ZDK, po naređenju komesara Admira Gazića.

Izvršen je i pretres kuće u ulici Muftije Numanagića, koju koristi osumnjičeni. Raspisana je potraga za S.N., a sve agencije su upoznate s predmetom.

Policija je poručila da je u pitanju „izolovan incident između kriminogenih lica“, ali da se poduzimaju sve mjere s ciljem dokumentovanja okolnosti i brzog lišavanja slobode osumnjičenog.

# PUCNJAVA
# VISOKO
# BIH
