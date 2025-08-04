Monstruozno: Hiljade učestvuju u grupama za mučenje mačića, tresu ih strujom, utapaju

Međunarodna mreža u kojoj korisnici dijele videozapise mučenja mačaka i mačića ima članove u Velikoj Britaniji, otkrio je BBC. Smatra se da učestvuje na hiljade osoba koji objavljuju, dijele i prodaju grafičke slike i videozapise povređivanja i ubijanja mačaka.
U jednoj grupi na aplikaciji za šifriranu komunikaciju BBC je pronašao dokaze da britanski članovi predlažu korisnicima da udome mačiće iz RSPCA-a (udruga za udomljavanje) kako bi ih osakatili. BBC podsjeća i da je dvoje tinejdžera priznalo mučenje i ubijanje mačića u parku u Ruislipu na sjeverozapadu Londona u maju.
Izricanje kazne očekuje se danas. Šesnaestogodišnja djevojka i sedamnaestogodišnji mladić, čija imena ne mogu biti objavljena iz pravnih razloga, priznali su krivnju nakon što su mačići pronađeni rasporeni i obješeni. Na mjestu događaja pronađeni su i noževi, plamenici i makaze.
Novi snimci
Poznato je da policija sada istražuje moguće veze sa širom mrežom mučitelja mačaka koji snimaju, objavljuju i prodaju snimke napada na aplikacijama. Ove grupe su počele djelovati u Kini, ali BBC News identificirao je članove koji su sada aktivni širom svijeta.
Opseg mreže dokumentirali su aktivisti za prava životinja Feline Guardians. Skupina navodi da je između maja 2023. i maja 2024. novi videozapis koji prikazuje mučenje i ubijanje mačića ili mačke bio objavljen približno svakih 14 sati.
Navode da su dokumentirali 24 aktivne grupe ove godine, od kojih je najveća imala više od 1.000 članova. Vjeruje se da je najaktivniji mučitelj sam snimio mučenje i ubijanje više od 200 mačaka. U razgovorima u jednoj grupi, članovi iz Britanije raspravljaju o tome kako doći do mačaka koje bi zlostavljali.
Nema granice boli
Jedan član je davao upute kako udomiti mačiće iz RSPCA-a te objavljivao obrasce za prijavu. U drugoj objavi podijeljen je oglas za prodaju mačića u Britaniji, uz komentar da ih strašno žele mučiti.
Volonterka u organizaciji Feline Guardians, čije ime nije objavljeno zbog straha od odmazde, komentirala je slučaj.
- Nema dana koji prođe, a da ne osjećam kao da mi se srce lomi - rekla je.
Provodila je vrijeme u spomenutim grupama i kaže da nema granice boli koju su mučitelji spremni nanijeti. Ono što je tamo vidjela opisuje kao najdublje zlo.
Videozapisi i fotografije u grupama izuzetno su uznemirujući. Uključuju snimke mačaka koje utapaju i ubijaju strujom. Na jednoj snimci pogađaju koliko će dugo mačić u kavezu preživjeti ako ne dobije hranu.
Održano takmičenje u ubijanju
Na nekim snimkama mučitelji strujom oživljavaju mačke samo kako bi im produžili patnju. Nove članove potiču da osakaćuju mačke pa objavljuju videozapise kako bi dobili pristup široj mreži.
BBC je vidio dokaze koji sugeriraju da u ovim skupinama sudjeluju i djeca.
- Imam 10 godina i volim mučiti mačke - objavio je jedan član.
U septembru 2023., mreža je čak promovirala takmičenje "Ubij 100 mačaka", tokom kojeg su poticali članove da pokušaju saznati koliko brzo grupa može mučiti i ubiti 100 mačaka.
Videozapisi koji prikazuju užasno mučenje mačaka prvi put su postali viralni u Kini 2023. godine. Wanga Chaoyija, odgovornog za dva izuzetno uznemirujuća videozapisa, kineske vlasti su zatvorile na petnaest dana i morao je objaviti pokajničko pismo.
Kultno sljedbeništvo
Njegove snimke razvile su kultno sljedbeništvo i drugi su počeli stvarati sličan sadržaj za kineske i zapadne društvene mreže, stječući hiljade pregleda, prije nego što su se razvile grupe na aplikacijama za šifriranu komunikaciju.
Jedna takva stranica opisana je kao mjesto za zajednicu ljubitelja mačaka, a od korisnika traži da "pošalju svoj rad". Korisnici mogu dobiti pristup samo ako dokažu da su i sami mučili mačke. Naprimjer, Little Winnie je dobro poznato ime u zajednici mučitelja mačaka, a prepoznatljiv je po profilnoj slici medvjedića Winnieja Pooha.
Računi s tim imenom i profilnom slikom administratori su na brojnim forumima. Aktivistica iz organizacije Feline Guardians stupila je u kontakt s jednim od tih korisnika te ga namamila u online vezu.
- Gadilo mi se što sam morala biti prijateljski nastrojena - rekla je aktivistica koja ne želi biti imenovana. Komunicirala je s njim nekoliko sedmica i infiltrirala se u mrežu.
- Bio je to beskrajan niz videozapisa mučenja, jedan za drugim. Osjećala sam da to jednostavno ne mogu podnijeti. Kroz glavu mi je prolazilo da, iako mu šaljem poruke, ne mogu gledati te snimke. Morala sam nekako isključiti svoj mozak - dodala je.
Na kraju je nagovorila muškarca da obave video poziv. Iz tog poziva, grupa je identificirala 27-godišnjeg muškarca koji živi u japanskom glavnom gradu Tokiju. Kada ga je BBC kontaktirao, odlučno je negirao bilo kakvu umiješanost u aktivnosti mučenja životinja.
Širenje i pogoršavanje
Aktivistica iz organizacije Feline Guardians rekla je da se organi za provođenje zakona i vlade trebaju pozabaviti tim grupama jer će se takve pojave samo nastaviti širiti i pogoršavati. Organizacija Feline Guardians održala je i proteste ispred kineske ambasade u Londonu, zahtijevajući da vlasti u Pekingu učine više.
- U Kini ne postoje zakoni koji to mogu zaustaviti. To znači da zlostavljači i mučitelji mogu efikasno raditi što žele i ostvarivati te vrlo sadističke fantazije bez ikakvih posljedica. Snimke se zatim objavljuju i to je u osnovi globalni problem jer to znači da svi imaju pristup tim videozapisima. Ovo gledaju djeca - rekla je aktivistica.
- Postupanje prema životinjama na ovaj način apsolutno je neprihvatljivo i tome nema mjesta u modernom društvu koje uglavnom čine ljubazni, suosjećajni ljubitelji životinja - smatra Ian Briggs, voditelj posebne operativne jedinice RSPCA-a.
Britanska zastupnica Johana Bakster (Johanna Baxter) rekla je da su grupe zlostavljača duboko zabrinjavajući trend, posebno među mladim muškarcima.
- Zlostavljanje životinja često bude početna tačka, počinitelji tako lakše racionaliziraju te kasnije počine i druge zločine - izjavila je.