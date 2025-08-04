Monstruozno: Hiljade učestvuju u grupama za mučenje mačića, tresu ih strujom, utapaju

Međunarodna mreža u kojoj korisnici dijele videozapise mučenja mačaka i mačića ima članove u Velikoj Britaniji, otkrio je BBC. Smatra se da učestvuje na hiljade osoba koji objavljuju, dijele i prodaju grafičke slike i videozapise povređivanja i ubijanja mačaka. U jednoj grupi na aplikaciji za šifriranu komunikaciju BBC je pronašao dokaze da britanski članovi predlažu korisnicima da udome mačiće iz RSPCA-a (udruga za udomljavanje) kako bi ih osakatili. BBC podsjeća i da je dvoje tinejdžera priznalo mučenje i ubijanje mačića u parku u Ruislipu na sjeverozapadu Londona u maju. Izricanje kazne očekuje se danas. Šesnaestogodišnja djevojka i sedamnaestogodišnji mladić, čija imena ne mogu biti objavljena iz pravnih razloga, priznali su krivnju nakon što su mačići pronađeni rasporeni i obješeni. Na mjestu događaja pronađeni su i noževi, plamenici i makaze. Novi snimci Poznato je da policija sada istražuje moguće veze sa širom mrežom mučitelja mačaka koji snimaju, objavljuju i prodaju snimke napada na aplikacijama. Ove grupe su počele djelovati u Kini, ali BBC News identificirao je članove koji su sada aktivni širom svijeta. Opseg mreže dokumentirali su aktivisti za prava životinja Feline Guardians. Skupina navodi da je između maja 2023. i maja 2024. novi videozapis koji prikazuje mučenje i ubijanje mačića ili mačke bio objavljen približno svakih 14 sati. Navode da su dokumentirali 24 aktivne grupe ove godine, od kojih je najveća imala više od 1.000 članova. Vjeruje se da je najaktivniji mučitelj sam snimio mučenje i ubijanje više od 200 mačaka. U razgovorima u jednoj grupi, članovi iz Britanije raspravljaju o tome kako doći do mačaka koje bi zlostavljali.

Nema granice boli Jedan član je davao upute kako udomiti mačiće iz RSPCA-a te objavljivao obrasce za prijavu. U drugoj objavi podijeljen je oglas za prodaju mačića u Britaniji, uz komentar da ih strašno žele mučiti. Volonterka u organizaciji Feline Guardians, čije ime nije objavljeno zbog straha od odmazde, komentirala je slučaj. - Nema dana koji prođe, a da ne osjećam kao da mi se srce lomi - rekla je. Provodila je vrijeme u spomenutim grupama i kaže da nema granice boli koju su mučitelji spremni nanijeti. Ono što je tamo vidjela opisuje kao najdublje zlo. Videozapisi i fotografije u grupama izuzetno su uznemirujući. Uključuju snimke mačaka koje utapaju i ubijaju strujom. Na jednoj snimci pogađaju koliko će dugo mačić u kavezu preživjeti ako ne dobije hranu. Održano takmičenje u ubijanju Na nekim snimkama mučitelji strujom oživljavaju mačke samo kako bi im produžili patnju. Nove članove potiču da osakaćuju mačke pa objavljuju videozapise kako bi dobili pristup široj mreži. BBC je vidio dokaze koji sugeriraju da u ovim skupinama sudjeluju i djeca. - Imam 10 godina i volim mučiti mačke - objavio je jedan član. U septembru 2023., mreža je čak promovirala takmičenje "Ubij 100 mačaka", tokom kojeg su poticali članove da pokušaju saznati koliko brzo grupa može mučiti i ubiti 100 mačaka. Videozapisi koji prikazuju užasno mučenje mačaka prvi put su postali viralni u Kini 2023. godine. Wanga Chaoyija, odgovornog za dva izuzetno uznemirujuća videozapisa, kineske vlasti su zatvorile na petnaest dana i morao je objaviti pokajničko pismo.