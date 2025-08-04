DOŽIVOTNA KAZNA

Nikola u napadu bijesa 13 puta nožem ubo dizajnera Rolls-Roycea

Zdravković je doputovao je iz Srbije s ciljem da se domogne novca kroz kriminal

Osuđen je na doživotnu kaznu.

A. H. K.

4.8.2025

Nikola Zdravković (23) iz Velikog Gradišta osuđen je na doživotnu kaznu zatvora pred Regionalnim sudom u Minhenu zbog svirepog ubistva 74-godišnjeg britanskog penzionera Kamerona, proslavljenog dizajnera Rolls-Roycea.

Zločin se dogodio u julu 2024. godine u njemačkom gradu Heršing, u kući na obali Amerskog jezera. Prema navodima suda, Zdravković je hladnokrvno izbo žrtvu najmanje 13 puta, nakon što je prethodno isplanirao napad do detalja, izviđao kuću, kupio noževe, rukavice i pertle te isključio sigurnosne kamere.

Nakon zločina, Zdravković je vozom prešao u Francusku, gdje je uhapšen 18. jula.

Kako pišu nemački mediji, zločin je detaljno isplaniran, a ubica je danima pratio nekadašnjeg dizajnera.

- Okrivljeni je djelovao s "namjerom ubistva“ i "apsolutnom voljom da uništi“. Udovica žrtve je svjedočila na sudu da je u desetinki sekunde shvatila da je to kraj svega. Tada je uspjela da pobjegne preko terase do komšijine kuće i tako se spasila, zaključeno je tokom suđenja 

Sud je istakao da je djelo bilo posebno okrutno, s unaprijed planiranom namjerom ubistva. Iako presuda nije pravosnažna, Zdravković je za sada dobio najtežu moguću kaznu u njemačkom pravosuđu.

# SRBIJA
# UBISTVO
# NJEMAČKA
