Nikola u napadu bijesa 13 puta nožem ubo dizajnera Rolls-Roycea

Nikola Zdravković (23) iz Velikog Gradišta osuđen je na doživotnu kaznu zatvora pred Regionalnim sudom u Minhenu zbog svirepog ubistva 74-godišnjeg britanskog penzionera Kamerona, proslavljenog dizajnera Rolls-Roycea.

Zločin se dogodio u julu 2024. godine u njemačkom gradu Heršing, u kući na obali Amerskog jezera. Prema navodima suda, Zdravković je hladnokrvno izbo žrtvu najmanje 13 puta, nakon što je prethodno isplanirao napad do detalja, izviđao kuću, kupio noževe, rukavice i pertle te isključio sigurnosne kamere.

Nakon zločina, Zdravković je vozom prešao u Francusku, gdje je uhapšen 18. jula.

Kako pišu nemački mediji, zločin je detaljno isplaniran, a ubica je danima pratio nekadašnjeg dizajnera.

- Okrivljeni je djelovao s "namjerom ubistva“ i "apsolutnom voljom da uništi“. Udovica žrtve je svjedočila na sudu da je u desetinki sekunde shvatila da je to kraj svega. Tada je uspjela da pobjegne preko terase do komšijine kuće i tako se spasila, zaključeno je tokom suđenja

Sud je istakao da je djelo bilo posebno okrutno, s unaprijed planiranom namjerom ubistva. Iako presuda nije pravosnažna, Zdravković je za sada dobio najtežu moguću kaznu u njemačkom pravosuđu.